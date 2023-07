Faut-il mettre son smartphone au réfrigérateur pendant la canicule ?

Vous avez chaud ? Votre smartphone aussi. Avec la canicule, nos précieux appareils mobiles demandent plus d'attention que d'habitude. Peut-être que vous avez vu passer ce conseil de le mettre au réfrigérateur, mais est-ce vraiment une bonne idée ?



Le mois de juin 2023 était le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial depuis 1950, et la chaleur ne semble pas prête de s'arrêter. Dans ces conditions caniculaires, il faut faire attention à vous bien sûr, mais aussi à vos appareils mobiles, smartphones en tête. De plus en plus puissants, ils dégagent de plus en plus de chaleur, et sont donc d'autant plus sensibles à l'augmentation des températures. Ne croyez pas que tout cela est sans conséquence : on a vu des smartphones exploser à cause de la canicule.

Il est réellement important d'adopter quelques réflexes pour préserver la santé de votre mobile durant les périodes les plus chaudes, et surtout de ne pas appliquer aveuglément tous les conseils que vous pouvez trouver. Parmi eux, il y en a un qui circule toujours malgré sa dangerosité : placer son téléphone dans un réfrigérateur pour le refroidir plus vite. Ça peut paraître tentant, mais c'est une très mauvaise idée.

Pourquoi il ne faut pas mettre son smartphone au réfrigérateur

Si vous prenez une assiette froide et que vous la passez d'un coup sous l'eau chaude, il y a de très fortes chances qu'elle se fissure, voire se brise. Pour votre mobile, c'est la même chose, il n'aime pas les changements brusques de températures. Le placer dans un frigidaire est le meilleur moyen de fissurer sa coque ou son écran, et même ses composants qui vont se dilater sous la chaleur puis se contracter au froid. Même si votre modèle est certifié IP67 ou IP68, donc en théorie étanche, la forte humidité va presque à coup sûr créer de la buée et de la condensation sous l'écran.

Vous l'aurez compris : oubliez totalement l'idée de mettre un smartphone au réfrigérateur pour le refroidir, ça ne vous causera que des ennuis. Il existe des méthodes simples et efficaces pour s'assurer que son mobile passe l'été dans les meilleures conditions. Nous les avons d'ailleurs compilées dans ce dossier qui vous explique comment éviter que votre smartphone surchauffe pendant la canicule. Garanti sans risque.