Black Panther : Disney+ prépare une série dérivée sur le Wakanda

Disney+ développe actuellement une série dérivée Black Panther. Malgré le décès de Chadwick Boseman, l'interprète de Tchalla, le service de streaming a officialisé l'arrivée d'un show dédié au Wakanda, le royaume africain imaginaire sur lequel règne Black Panther. On fait le point sur les premières informations disponibles.

Ce lundi 1er février 2021, Disney a annoncé qu'une série télévisée qui se déroule dans l'univers de Black Panther est actuellement en cours de développement. Sans surprise, l'action du show prendra place dans le royaume africain imaginaire du Wakanda, déjà aperçu dans le film Black Panther de 2018 et dans Avengers Infinity War, l'avant dernier opus de la saga Avengers.

Pour développer la série, Disney s'est associé avec Proximity Media, la société de production de Ryan Coogler, le réalisateur du film Black Panther. “Nous sommes particulièrement heureux de lancer notre premier projet avec Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires aux Marvel Studios où nous travaillerons en étroite collaboration avec eux sur certaines séries du MCU pour Disney+” explique Ryan Coogler. Visiblement, l'implication de la société de production ne se limite pas à Black Panther. Pour rappel, Disney+ a plusieurs séries Marvel au programme, dont “Secret Invasion” avec Samuel L. Jackson ou “Armor Wars” avec Don Cheadle.

Un second film Black Panther est aussi au programme

Dans le communiqué de presse mis en ligne, Bob Iger, président exécutif de Disney, a vanté les mérites de Ryan Coogler : “Ryan Coogler est un conteur singulier, dont la vision et l’audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération. Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d'une manière concrète, significative et mémorable”. L'implication de Coogler est évidemment un gage de qualité. On peut en effet s'attendre à ce que l'héritage du premier film soit respecté.

Pour rappel, un second film Black Panther est aussi en cours de développement. En dépit du décès prématuré de Chadwick Boseman, le tournage devrait débuter dès le mois de juillet 2021. Marvel Studios a décidé de ne pas recaster Tchalla. Le long métrage se focalisera plutôt sur Shuri, la soeur de Black Panther, déjà aperçue dans le premier film et Avengers Infinity War.