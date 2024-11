Fagor AirFryer 8L : la friteuse sans huile à deux compartiments et de grande capacité est à prix canon

L'AirFryer FG2X4L est une friteuse sans huile de grande capacité, avec deux compartiments de 4L. Ce modèle de la marque espagnole Fagor est quasiment à moitié prix sur Cdiscount.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les friteuses sans huile s'invitent dans de plus en plus de ménages, en complément ou en alternative au traditionnel four. En cette période de Black Friday, Cdiscount propose une belle réduction sur le modèle FG2X4L signé Fagor, la marque d'électroménager qui reste toujours aussi active en France.

Au lieu de 130 €, elle s'affiche en ce moment à 69,99 € sur le site de l'enseigne en ligne. Cela correspond à une réduction de 41%. Et pour ce tarif, ce modèle d'AirFryer offre un excellent rapport qualité-prix. Cdiscount propose également 10 € de réduction supplémentaire pour les nouveaux clients. Il suffit de s'inscrire à la newsletter du marchand et vous recevrez un code promo à utiliser sur votre prochaine commande.

Fagor AirFryer 2X4L : deux compartiments pour deux cuissons différentes

La friteuse sans huile de FAGOR a une capacité totale de 8L, soit une grande contenance pour préparer plus facilement des aliments pour toute une famille. Cette capacité est répartie équitablement sur 2 cuves de 4L. Chacune fonctionne donc indépendamment et permet de faire cuire deux aliments différents simultanément.

La friteuse déploie une puissance maximale de 2200W qui permet d'atteindre rapidement une température comprise entre 60° et 200°. L'une des forces des AirFryer est de permettre une cuisson parfaite et uniforme grâce à l'air chaud se diffuse de manière homogène. Les plats sont cuits de manière plus saine avec moins de gras, mais restent tout aussi savoureux.

La friteuse sans huile Fagor 2X4L dispose de 8 programmes pré-enregistrés pour différents types de préparation. L'appareil propose différents modes de cuisson : cuire, frire, griller, rôtir ou encore réchauffer. Des boutons permettent également de contrôler librement la température et le temps de cuisson souhaités. La minuterie est réglable jusqu’à 60 min.