Facebook se dote d’un nouvel onglet Vidéo pour concurrencer TikTok

Facebook recycle les recettes qui font le succès d’Instagram pour mieux concurrencer TikTok. L’onglet Vidéo est réorganisé et donne la priorité aux vidéos en format court.

Facebook veut (re)conquérir les jeunes internautes, pour qui TikTok est désormais la plateforme de référence quand on parle de vidéos en format court. Pour ce faire, Meta a décidé de réorganiser l’onglet vidéo de l’application. Opportunément renommé « Vidéo », celui-ci proposera aux utilisateurs des Reels, mais aussi des vidéos en direct, des clips musicaux ou encore les vidéos des créateurs que vous suivez. De plus, l’onglet comportera une section « Pour vous » qui vous proposera des vidéos sélectionnées pour vous par l’algorithme.

Bien que le format vidéo soit toujours plus important sur toutes les plateformes, Facebook se concentrait jusqu’à maintenant principalement sur les vidéos plus longues. Cela dit, le succès phénoménal de TikTok auprès des jeunes a contraint Mark Zuckerberg et Meta à réagir. De l’avis général, Facebook est une bonne plateforme pour partager du contenu textuel, mais Instagram est plus adapté aux publications visuelles (photos et vidéo). Bien que Facebook compte plus du double d’utilisateurs mensuels actifs par rapport à TikTok (2,38 milliards contre 1,06 milliard), la popularité grandissante du réseau social chinois est un véritable péril pour la compagnie de Mark Zuckerberg.

Facebook se transforme un peu plus en Instagram pour concurrencer TikTok

Le nouvel onglet « Vidéo » est donc une tentative pour Meta de récupérer les utilisateurs de Facebook partis chez TikTok. Comme on peut le voir, la compagnie réutilise les recettes qui font le succès de son autre réseau social, Instagram. On constatera ainsi que le nouvel onglet « Vidéo » est mieux mis en évidence et qu’il offre de nouvelles fonctionnalités au nombre desquelles on trouvera la possibilité de rechercher des vidéos par hashtag.

Pour couronner le tout, Facebook propose également des outils d’édition de vidéo pour les Reels et il se murmure que Meta a fortement investi dans l’Intelligence artificielle pour améliorer les recommandations dans la section « Pour vous ». Le nouveau menu « Vidéo » ne sera dans un premier temps disponible que pour les utilisateurs basés en Amérique du Nord, c’est-à-dire aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Source : Engadget