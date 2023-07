Threads devient l’une des applis les plus téléchargées du moment, mais ce n’est pas celle de Meta

Meta a tout emporté sur son passage en lançant Threads, son nouveau réseau social largement inspiré de Twitter, il y a quelques jours. Ce dernier a même donné un joli coup de boost à d’autres applications. En effet, un autre outil également baptisé Threads a vu sa cote de popularité grimper soudainement.

Il n’aura fallu que 4 jours à Threads pour dépasser les 100 millions de téléchargements. Une croissance record pour le nouveau réseau social de Meta, bien sûr aidée par la puissance d’Instagram il est rattaché, ainsi que par le ras-le-bol général des utilisateurs de Twitter. À ce jour, la plateforme regroupe déjà 150 millions de profils. À vrai dire, elle pourrait même en compter beaucoup plus… si certains ne s’étaient pas trompés d’applications.

Vous vous demandez peut-être pourquoi Meta a choisi le nom de domaine Threads.net, plutôt qu’un classique .com, pour la version web de son application. La réponse est somme toute assez logique : Threads.com est déjà occupé par une autre application, au nom similaire mais aux fonctionnalités totalement différentes. Cette dernière se rapproche plutôt de Slack, en proposant une solution de chat pour les entreprises.

Sur le même sujet — Threads permettra finalement d’envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs

Les internautes se trompent et téléchargent le mauvais Threads

Or, ce Threads-ci, créé en 2019, a vu sa cote de popularité grimper en flèche depuis le 5 juillet, date de lancement du réseau social de Metal. Rien que sur iOS, l’application a enregistré 880 000 téléchargements entre le 6 et le 12 juillet, la hissant ainsi à la 52e place dans la catégorie Business. Sur Android, elle dépasse même le million de téléchargements. Forcément, c’est en Europe que l’outil a été le plus plébiscité, atteignant le top 10 des téléchargements en Allemagne, Espagne et Italie.

Threads (celui de Meta, cette fois) n’étant pas encore disponible sur le Vieux Continent, il est très probable que nombre d’internautes n’aient pas encore reçu le mémo et tentent tout de même de découvrir ce nouveau réseau social. « Threads est un mot puissant et un terme natif d’Internet », explique Rousseau Kazi, cofondateur et PDG de Threads, d à TechCrunch. « Il n’est donc pas surprenant que Meta ait choisi un nom puissant pour sa proposition de place publique. »

Source : TechCrunch