Facebook rend plus simple et plus rapide la suppression des vieux posts indésirables. Ce gestionnaire d’activité offre plusieurs options pour nettoyer efficacement son compte.

Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous venez de décrocher un nouveau job mais vous avez peur que ces vieilles photos de vos week-ends arrosés à Ibiza puissent vous porter préjudice. Or, dénicher sur Facebook ces clichés vieux de plusieurs années pouvait prendre pas mal de temps. Jusqu’à maintenant. En effet, Facebook présente ce mardi 2 juin 2020 le gestionnaire d’activité, ou « Manage Activity » dans la langue de Shakespeare.

Cet outil permet à l’utilisateur de retrouver et de supprimer leurs anciennes publications bien plus facilement. Il est possible d’appliquer plusieurs filtres pour concentrer par exemple vos recherches sur les photos avec une personne en particulier, ou bien sur des posts d’une période spécifique. D’après Facebook, cette fonctionnalité a été développée pour « qu’il soit plus facile pour vous sur Facebook de coller plus précisément à ce que vous êtes aujourd’hui ».

Suppression totale ou archivage

Le réseau social fait par exemple référence aux utilisateurs qui souhaitent « nettoyer » leur profil de photos embarrassantes en vue d’une embauche, ou bien à ceux qui souhaitent effacer les publications en lien avec une ancienne relation amoureuse. Il y a deux options pour supprimer ses publications :

Tout envoyer à la corbeille : les publications sont immédiatement retirées de votre profil, mais leur suppression définitive prend lieu au bout de 30 jours

: les publications sont immédiatement retirées de votre profil, mais leur suppression définitive prend lieu au bout de 30 jours Tout archiver : si vous ne souhaitez pas forcément tout supprimer, il est possible d’archiver ses publications. Elles seront accessibles uniquement en privé

Avec ce gestionnaire d’activité, l’entreprise californienne veut offrir aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs données. Cet outil sera déployé en priorité sur les applications Android et iOS du réseau social. Pour rappel, Facebook a lancé en 2019 une fonctionnalité qui permet d’effacer l’historique et les cookies du navigateur Internet de l’application.

En effet, l’appli mobile du réseau social intègre son propre navigateur pour accéder directement à du contenu sur le net (cela évite de passer par un navigateur tiers comme Microsoft Edge ou Google Chrome). Or, ce navigateur intégré conserve l’historique des pages visitées ainsi que les cookies associés. Grâce à cette fonctionnalité, il est désormais possible de toute effacer très facilement via les Paramètres < Navigateur < Effacer la navigation.

Source : The Verge