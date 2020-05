Facebook rachète Giphy : Instagram et les GIF vont pouvoir filer le parfait amour

Facebook vient de se payer une petite folie : l’entreprise de Mark Zuckerberg a décidé de racheter Giphy, un service extrêmement célèbre pour la Toile qui permet d’héberger et d’intégrer des GIF dans des publications. Coût de l’opération : 400 millions de dollars.

C’est officiel : Facebook a racheté l’entreprise Giphy. Est-il besoin de présenter cette plateforme, qui se propose de créer, de partager et d’héberger des GIF ? Et si Facebook a réalisé un tel achat, c’est pour une raison bien précise : intégrer le service à Instagram, sa plateforme de partage de photos et de vidéos.

Facebook veut intégrer Giphy à Instagram, mais que les plateformes concurrentes vont-elles survivre sans les GIF ?

50% du trafic provenant de Giphy provient de l’écosystème de Facebook, tandis que la moitié de ce pourcentage est issu d’Instagram. Une acquisition qui s’imposait, en somme. En faisant l’acquisition de Giphy, l’insertion de GIF sur Instagram devrait être encore plus simple, encore plus simple. C’est du moins la raison principale évoquée par Facebook.

En revanche, quid des services concurrents, qui permettent eux aussi d’intégrer des GIF provenant de la plateforme nouvellement acquise par Facebook ? Pourra-t-on encore intégrer des animations Giphy sur Twitter, Snapchat Reddit, Pinterest et les autres ? Vishal Shah, vice-président d’Instagram a tenu a rassuré ses quelque 700 millions d’utilisateurs quotidiens : « Les gens pourront toujours télécharger des GIF. Les développeurs et les partenaires API continueront à avoir le même accès aux API de Giphy. Et la communauté de Giphy sera toujours en mesure de créer un excellent contenu ».

Au fil des ans, ce n’est pas la seule plateforme dont Facebook a fait l’acquisition. En 2012, Facebook rachetait Instagram pour 1 milliard de dollars. 6 ans plus tard, le service était valorisé plus de 100 milliards de dollars. En 2014, c’était Oculus qui passait sous la coupe de Facebook pour un montant de 2 milliards de dollars. Et la même année, c’est WhatsApp qui se faisait à son tour racheter par Facebook pour la coquette somme de… 19 milliards de dollars. Le montant investi par Facebook pour acquérir Giphy n’est finalement pas si astronomique en comparaison ?

Source : Facebook