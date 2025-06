Facebook veut piocher dans vos photos pour créer des images IA, faites attention à cette autorisation

Facebook teste une nouvelle fonctionnalité qui propose d’utiliser vos photos personnelles pour générer des images modifiées par IA. Même les clichés jamais publiés pourraient être analysés. Une idée pratique, mais qui pose un vrai problème de confidentialité.

Nous partageons tous nos souvenirs sur les réseaux sociaux, mais certaines photos restent bien au chaud dans la galerie de notre téléphone. Facebook, de son côté, souhaite aller plus loin en proposant d’utiliser ces images non publiées pour créer des contenus générés par IA. Repérée par TechCrunch, une nouvelle fonctionnalité invite certains utilisateurs à autoriser l’accès à toute leur pellicule pour générer des collages ou des suggestions automatiques.

Meta précise que ce test apparaît sous forme de pop-up lors de la création d’une Story. Si l’utilisateur accepte, Facebook peut scanner et transférer en continu les photos vers ses serveurs, en utilisant des informations comme la date ou le lieu. Officiellement, seules des suggestions privées sont proposées, sans publication automatique. Cependant, en autorisant cette fonction, l’utilisateur accepte aussi les conditions d’utilisation de Meta AI, incluant l’analyse des visages et des objets sur les photos. Les photos sont conservées sur le cloud de Meta et peuvent servir à générer des contenus prêts à être partagés, comme des montages animés ou des versions artistiques.

Vos photos privées deviennent la nouvelle matière première de l’IA de Meta

Meta AI est active en Europe depuis mars 2025, identifiable par une icône bleue sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Cette IA permet de générer des textes, des images ou d’interagir dans les discussions. En parallèle, Meta utilise déjà les contenus publics de Facebook et Instagram pour entraîner ses modèles. Il reste possible d’empêcher cette exploitation en remplissant un formulaire dans les paramètres, comme expliqué précédemment. Seules les publications publiques sont concernées, mais les photos personnelles restent une cible précieuse pour enrichir les fonctionnalités de ces applis.

Pour ceux qui ont déjà activé la fonction, il est possible de la désactiver dans Paramètres > Préférences > Suggestions de partage de la pellicule. Meta insiste sur le caractère volontaire et affirme que ces images ne servent pas à améliorer l’IA globale. Avant d’accepter, il vaut mieux réfléchir à la manière dont vos photos peuvent être utilisées, même dans un cadre présenté comme ludique et pratique. Ces choix rappellent l’importance de vérifier régulièrement ses autorisations et de contrôler la diffusion de ses données personnelles.