WhatsApp : un étrange cercle bleu s’est invité dans votre liste de contacts, faut-il s’en méfier ?

Depuis mars 2025, un cercle bleu est certainement apparu parmi vos contacts WhatsApp et Facebook Messenger. S'agit-il d'une énième tentative de spam ou cet “utilisateur” est-il bien légitime ? Voilà tout ce qu'il y a à savoir à son sujet.

Quelle que soit la messagerie utilisée (WhatsApp, Messenger, Teams, Slack, Discord…), les tentatives d'escroquerie sont devenues monnaie courante. Difficile pour leurs créateurs d'endiguer le phénomène, et les tentatives d'arnaques sont aujourd'hui tellement bien ficelées, que bon nombre d'utilisateurs ont tendance aujourd'hui à se montrer hyper frileux dès qu'une nouvelle personne tente d'être ajoutée à leur liste de contacts.

Et cela paraît encore plus suspect quand ce nouveau contact est ajouté automatiquement, sans que l'utilisateur n'ait son mot à dire. C'est justement le cas du cercle bleu apparu récemment dans les messageries WhatsApp et Facebook Messenger. Le cercle s'est invité sur les comptes des utilisateurs, comme ça, sans qu'on lui demande son avis. Et il y a de quoi s'inquiéter : comment un escroc a-t-il bien pu passer entre les mailles du filet imposées par Meta, la maison mère de Facebook, et s'ajouter de lui-même à votre liste de contacts ? Pas de panique, ce nouveau “contact” est bien légitime et peut même se révéler très utile au quotidien.

WhatsApp, Facebook : que cache ce nouveau cercle bleu ?

Dans le cas qui nous intéresse ici, le cercle bleu / vert / violet qui apparaît dans la liste de contacts de WhatsApp et Messenger n'a rien de pernicieux. Il ne s'agit pas d'un escroc qui voudrait se faire passer pour la mère de Brad Pitt, et il se pourrait même que vous en veniez à faire appel à ses services au quotidien. Derrière ce cercle se cache en réalité Meta AI, le service d'intelligence artificielle élaboré par la maison mère de Facebook. Mais à quoi sert-il, exactement ?

Il s'agit purement et simplement d'un service auquel vous pouvez poser toute sorte de questions, similaire à Gemini (Google), Copilot (Microsoft) ou Apple Intelligence. Vous pouvez formuler votre question soit oralement, soit en tapant votre texte. Ensuite, libre à vous de poser n'importe quelle question qui vous passe par la tête, de demander à Meta AI de vous aider à écrire une lettre de motivation, de vous aider à résoudre une formule mathématique, de retrouver le nom de tel film en ne lui donnant qu'un ou deux indices, de connaître le temps qu'il fera demain à l'autre bout du monde, etc. Bref, ses possibilités sont quasi illimitées.

À chaque fois que Meta AI vous délivre une réponse, vous avez la possibilité de noter votre satisfaction à l'aide d'un petit pouce, dirigé vers le haut ou vers le bas, à vous de choisir. L'objectif : faire en sorte que l'intelligence artificielle s'améliore au fil de vos questions.

Enfin, si vous ne trouvez aucune utilité à ce service, ou qu'il fait doublon avec Gemini ou Apple Intelligence, il vous est possible soit d'archiver toutes les discussions que vous avez eues avec lui, soit de le supprimer totalement. Dans le premier cas et sur iPhone, depuis la liste principale de tous vos contacts, sélectionnez Meta AI et faites-le glisser vers la gauche afin de faire apparaître l'option “Archiver”. Dans le second cas, il suffit de réaliser la même opération, mais d'opter cette fois pour la fonction. Sur Android enfin, ces deux mêmes options existent bel et bien, mais sont disponibles en laissant simplement le doigt appuyer sur le contact Meta AI, sans faire glisser son nom vers la gauche. Un menu apparaît alors tout en haut, vous laissant tantôt archiver la discussion, tantôt supprimer totalement le contact Meta AI.

