Facebook paie des utilisateurs en échange d’enregistrements vocaux

Facebook a décidé de rémunérer des utilisateurs en échange d’enregistrements vocaux. Bien décidé à améliorer son système de reconnaissance vocale, le réseau social vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau programme baptisé « prononciations » au sein de son application d’études de marché, ViewPoints.

Facebook propose de payer des utilisateurs contre des enregistrements vocaux qui seront utilisés pour améliorer sa technologie de reconnaissance vocale, rapportent nos confères de The Verge. Pour le moment, l’offre est réservée aux américains de plus de 18 ans qui ont plus de 75 mais sur leur compte Facebook. Le réseau social précise que les enregistrements reçus ne seront pas liés à un compte utilisateur.

Un nouveau programme dans Facebook ViewPoints

D’après le réseau social, le programme « prononciations » sera uniquement accessible dans Viewpoints, l’application qui permet à ses utilisateurs de participer à des enquêtes et des sondages portant sur leur usage des réseaux sociaux. Si vous êtes sélectionné pour participer au programme, Facebook vous demandera de prononcer des phrases comme « Hey Portel », la commande vocale de son enceinte Portal, suivi du nom d’un des amis de votre liste.

L’enregistrement audio permettra d’entraîner l’intelligence artificielle de Facebook à reconnaître les voix humaines. Chaque commande devra être enregistrée deux fois, précise le groupe américain.Chaque ensemble d’enregistrements comprend 10 messages et rapporte 200 points dans l’application Viewpoints. Facebook permet de retirer les gains à partir de 1 000 points, ce qui correspond à seulement 5 dollars. L’application permet alors d’obtenir un transfert d’argent vers un compte PayPal.

Ce n’est pas la première fois que Facebook tente de monnayer les données de ses membres. En janvier 2019, Facebook offrait déjà 20 dollars par mois sous forme de carte cadeaux à certains utilisateurs pour installer un logiciel espion sur leur smartphone. Depuis, le programme a été enterré. L’initiative est revenue sous la forme de ViewPoints, « une nouvelle application d’étude de marché qui récompense les gens pour leur participation à des enquêtes, des tâches et des recherches ».

