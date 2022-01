TikTok travaille sur des abonnements payants comme Instagram

TikTok prévoit de laisser ses créateurs proposer des abonnements payants. Les créateurs pourraient mieux monétiser leur contenu et ainsi valoriser leur travail. Tout comme Instagram l’annonçait hier, cette idée n’est qu’en phase de test pour l’instant. TikTok n’a révélé aucun détail supplémentaire.

Nous avons relayé l'information dans nos colonnes hier : Instagram propose désormais des abonnements payants pour les influenceurs. Cette fonctionnalité ne concerne aujourd'hui que les 10 plus grands influenceurs de la plate-forme, mais elle sera étendue à plus de créateurs si les objectifs sont atteints. Pour l’entreprise, il s'agit d'abord d'un test. Mais l'objectif à long terme est d'apporter aux influenceurs des outils de monétisation pour financer la création de contenu. Ce qui aurait aussi pour effet de réduire le nombre de contenus qui sont en fait des promotions cachés.

Lire aussi – Instagram veut se débarrasser des messages haineux en les cachant en bas de votre fil d’actualité

Les abonnements ont fait l'objet de fuites depuis l’année dernière. Et leur lancement va très logiquement inciter d'autres plates-formes à adopter la même stratégie. En effet, TikTok planifierait également d'offrir à ses créateurs des outils de monétisation similaires. Le porte-parole de la compagnie, Zachary Kizer, a confirmé l'information à nos confrères de The Verge. Il explique même que le concept serait actuellement en train d’être testé. Mais il serait différent du réseau social de Meta.

TikTok teste aussi avec des influenceurs les abonnements payants

Certes, l’implémentation d'un système similaire à celui d'Instagram permettrait d’aider les créateurs à gagner de l'argent sur les contenus qu'ils produisent. Mais le modèle de TikTok est différent de celui d'Instagram. En effet, la plate-forme s'appuie sur un algorithme chargé de placer des contenus dans la page personnalisée « Pour toi », permettant à chaque utilisateur de découvrir de nouveaux créateurs à suivre. Or, le système d'abonnement empêcherait les créateurs ayant choisi de faire payer l'accès à leurs contenus d'apparaitre dans cette page. Conséquence, personne ne les découvrirait.

L'idéal serait donc d'apporter un peu de granularité. Ainsi, les créateurs pourraient déterminer quel contenu est à monétiser ou non. Les contenus gratuits apparaitraient dans les pages “Pour Toi” et agiraient comme des “produits d'appel”, tandis que les contenus plus qualitatifs seront proposés uniquement aux abonnés payants. Et c'est sur cette solution que TikTok travaillerait avec les influenceurs qui testent le système. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne parviennent pas à suffisamment monétiser leur audience. Tiktok n'annonce pas combien de temps durera cette phase de test, ni si cette solution sera retenue. Mais il sera intéressant de comparer les stratégies des deux réseaux sociaux et la réaction des influenceurs.

Source : The Verge