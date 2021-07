Facebook : les lunettes intelligentes Ray-Ban auront besoin de votre téléphone pour fonctionner

Le prochain produit de Facebook sera ses “lunettes intelligentes” Ray-Ban tant attendues, a confirmé le PDG Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique sur les résultats cette semaine.

On sait depuis 2019 que Facebook et Ray-Ban travaillent conjointement sur des lunettes de réalité augmentée, et celles-ci pourraient finalement bientôt être lancées. Connues sous le nom de Project Orion, “les lunettes ont un facteur de forme iconique, et vous permettront de faire des choses assez intéressantes“, a déclaré le cofondateur de Facebook.

Zuckerberg n'a fait aucun commentaire sur la période à laquelle on pouvait attendre les lunettes, mais celles-ci devraient être commercialisées d’ici la fin de l’année. D’après lui, ces lunettes constitueraient un tremplin vers les ambitions plus vastes de Facebook en matière de réalité augmentée et virtuelle.

Les lunettes ne fonctionneront pas sans votre smartphone

Dans une déclaration à Mashable, un porte-parole de Facebook a donné un aperçu du fonctionnement de ces lunettes intelligentes. « Lorsque nous parlons de lunettes de réalité augmentée, nous imaginons des appareils dotés d'un écran intégré pour fournir une superposition numérique. Les lunettes intelligentes – ce que nous construisons avec Luxottica – s'appuieront sur un écran externe (par exemple, un téléphone), mais vous permettront de mieux vivre l’instant présent ».

Les lunettes ne seront donc pas autonomes, et auront bien besoin d’un smartphone pour fonctionner. Pourtant, Facebook avait à l’origine déclaré vouloir créer un appareil qui pouvait remplacer les téléphones actuels. Comme les Spectacles et les Echo Frames, les lunettes intelligentes Ray-Ban de Facebook vous permettront donc de rester connecté sans vous distraire de votre environnement.

Il faudra attendre encore plusieurs années avant de voir des lunettes connectées remplacer complètement nos smartphones. Lors de la conférence VivaTech à Paris en juin dernier, Zuckerberg nous donnait un aperçu de la vision de Facebook pour l’avenir du numérique : « Vous savez qu’à l’avenir, n’importe quel média, n’importe quel art, n’importe quel écran pour n’importe quel téléviseur n’aura plus besoin d’exister physiquement. Il peut simplement s’agir d’une application que vos lunettes projettent sur le mur ». Le PDG de Facebook compte donc bien faire des lunettes de réalité augmentée l’avenir de plusieurs de nos appareils que nous utilisons au quotidien. Du côté d’Apple, on sait que des Apple Glasses arriveront également dans quelques années.

Source : Mashable