Facebook lance Hotline en bêta, son alternative à Clubhouse

Facebook vient de lancer la première bêta de Hotline sa réponse au réseau social Clubhouse. L'application s'inspire de l'interface de Clubhouse – mais y ajoute des fonctionnalités comme le direct vidéo et l'enregistrement systématique des sessions.

Facebook ne laisse généralement pas passer les bonnes idées – avec souvent des rachats de concurrents, ou, lorsque ce n'est pas possible, une adaptation des fonctionnalités dans ses produits. On l'a par exemple vu avec Snapchat qui a toujours refusé les avances de Facebook : le réseau social de Mark Zuckerberg a copié les Stories (ce flux d'images qui disparaît au bout de 24 heures), les stickers et filtres photo, les décors, le QR Code qui simplifie l'accès aux profils, ainsi que les messages éphémères.

Ce qui a permis à Instagram, l'une des plus grosses applications de Facebook, de siphonner une partie des utilisateurs de Snapchat. On comprend donc qu'avec Clubhouse, l'occasion était trop belle pour ne pas créer carrément une application concurrente basée à peu de choses près sur le même concept. On vous présente donc Hotline, le nouveau réseau social (en bêta) de NPE Team, l'équipe R&D de Facebook.

Facebook : Hotline reprend le concept de Clubhouse mais y ajoute la vidéo et des enregistrements automatiques

Pour l'instant, Hotline est une application web qui ressemble à une sorte de fusion entre Instagram Live et Clubhouse : elle permet à des créateurs et influenceurs de s'adresser directement à une audience qui peut en retour poser des questions sous forme d'enregistrements audio ou de texte.

L'application reprend dans les grandes lignes la même interface que Clubhouse. Mais on remarque rapidement des différences d'ADN. La première différence, c'est que Hotline c'est aussi de la vidéo. En plus de la voix les influenceurs peuvent en effet montrer un flux vidéo. L'audience est par ailleurs visuellement divisée en deux sections – ceux qui ne sont là que pour écouter et ceux qui posent également des questions.

Au dessus de la section des auditeurs actifs, on peut accéder immédiatement aux questions déjà posées – et les utilisateurs peuvent voter pour que telle ou telle question soit traitée prioritairement ou au contraire pour qu'une autre passe à la trappe. L'animateur est libre d'utiliser cette liste hiérarchisée comme bon lui semble, y compris de modérer certaines questions, mais évidemment cela dirige la conversation.

Enfin dernier point, et non des moindres, les conversations Hotline sont automatiquement enregistrées et un utilisateur peut ainsi consulter des interventions passées des personnes qu'ils suivent. C'est une différence majeure avec Clubhouse qui mise au contraire sur un refus des enregistrements, prompt selon ses créateurs à libérer la parole et le ton des conversations.

Pour l'heure, les fonctionnalités de Hotline en bêta sont limitées. Les utilisateurs peuvent simplement poser des question et rejoindre l'hôte “sur scène” lorsque c'est leur tour. Les fonctionnalités vidéo sont désactivées. La bêta est par ailleurs fermée. Elle est pour l'instant réservée uniquement aux utilisateurs américains, mais vous pouvez si vous le souhaitez passer par un VPN pour vous inscrire dès maintenant sur la liste d'attente.