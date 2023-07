Meta présente son IA du futur qui va révolutionner vos habitudes sur smartphone, ChatGPT peut trembler

Meta a non seulement officialisé sa nouvelle IA nommée Llama 2, mais elle la met également à la disposition des internautes. Cerise sur le gâteau, son utilisation est gratuite même à des fins de recherche ou commerciale.

Si Microsoft et OpenAI font fréquemment la une de la presse, les autres grands noms de la Tech ne sont pas en reste. Meta a annoncé hier la disponibilité de son tout nouveau grand modèle de langage, Llama 2. Il est open source, les chercheurs en IA comme les développeurs peuvent donc l’exploiter, en modifier le code à leur guise et commercialiser le fruit de leur travail sans rien devoir à Meta. Pour couronner le tout, l’utilisation de cette technologie est gratuite.

Llama 2 est un grand modèle de langage génératif qui, à l’instar de ChatGPT, peut être utilisé pour créer, traduire, ou rédiger du texte tout en affichant une réponse sur le ton de la conversation. Mieux encore, cette technologie s’adapte et affine ses réponses avec le temps. Llama 2 a été entraîné sur plus de 65 milliards de paramètres et surpasse d’autres modèles dans des tests de raisonnement, de codage, de compétence et de connaissance ». On reste tout de même loin des 1000 milliards de paramètres de GPT-4.

La nouvelle IA de Meta va révolutionner l’utilisation des smartphones et des ordinateurs

Meta s’est associé à Microsoft, qui mettra le LLM à disposition sur Azure AI, mais aussi avec Amazon, entre autres fournisseurs de services. L’idée est de proposer « des outils et une puissance de calcul auxquels les chercheurs et les startups n’auraient peut-être pas accès autrement ». Llama 2 veut laisser son empreinte au niveau des usages. L'accord conclu avec Qualcomm promet de vraiment changer nos habitudes.

En effet, le concepteur du Snapdragon 8 Gen 2 a annoncé sur son site que des IA basées sur Llama 2 seront implémentées dans des smartphones et des PC haut de gamme dès 2024. Ces expériences d’IA propulsées par un SoC Snapdragon, pourront même fonctionner dans des zones dépourvues de connectivité ou même en mode avion. Si Qualcomm et Meta tiennent leur promesse, c'est effectivement une révolution de l'IA qui s'annonce pour tout un chacun.