Facebook développe une IA capable d’enregistrer tout ce que vous faites

Facebook travaille actuellement sur une toute nouvelle IA qui sera intégré sur leur future paire de lunettes connectées. Elle sera capable d'enregistrer tout ce que voit, entend et dit l'utilisateur. Elle pourra se souvenir de tout.

Imaginez un monde dans lequel un appareil est capable d'enregistrer tout ce que vous faites durant votre journée. Un appareil capable de voir, entendre, et se souvenir de l'ensemble de vos conversations, de vos actions, de ce que vous avez vu, etc. Maintenant, rajoutez Facebook dans l'équation. Inquiétant non, surtout après les récentes révélations d'une lanceuse d'alerte concernant le réseau social et les dangers qu'il représente pour la santé mentale des plus jeunes.

Seulement et comme nous l'apprennent nos confrères du site BGR, Facebook développe actuellement une intelligence artificielle capable d'enregistrer tout ce que vous entendez, voyez ou dites. L'entreprise californienne prévoit de l'intégrer dans sa future paire de lunettes à réalité augmentée. Le réseau social a présenté officiellement son projet ce jeudi 14 octobre 2021. Répondant au nom d'Ego4D, il s'agit d'un projet à long terme “qui vise à résoudre les problèmes de recherche liés à la perception égocentrique, c'est-à-dire la capacité de l'IA à comprendre et interagir avec le monde comme nous le faisons, d'un point de vue à la première personne”, explique Facebook.

Facebook veut une IA capable de comprendre le monde à la 1ère personne

Selon le réseau social, une IA capable de comprendre le monde depuis ce point de vue pourra ouvrir de nouvelles expériences immersives. Pour ce projet, Facebook a réuni un consortium de 13 université et laboratoires issus de 9 pays différents, a recueilli plus de 2200 heures de vidéo à la première personne qui mettent en scène plus de 700 participants dans leur vie quotidienne. On peut d'ailleurs voir cette IA en action dans un clip vidéo diffusé par Facebook. L'entreprise précise d'ailleurs avoir développé “cinq défis de référence” pour rendre cette IA plus intelligente. Elle doit notamment apprendre à :

Développer sa mémoire épisodique : Que s'est-il passé quand j'ai fait telle ou telle chose ?

Développe la prévision des évènements : Que suis-je susceptible de faire ensuite ?

Développer sa conscience des mains et des objets : Que suis-je en train de faire et que puis-je faire ?

Journalisation audio-visuelle : Qui a dit quoi et quand ?

Interaction sociale : Qui interagit avec qui ?

Si cette technologie semble prometteuse, l'algorithme de Facebook devra forcément avoir accès à tout ce que vous faites lorsque vous porterez les lunettes AR de Facebook. Elle devra consulter l'ensemble des flux vidéo et audio disponibles pour s'améliorer. De fait, la question du respect de la vie privée et de la confidentialité se pose déjà. Autre point sensible, qui dit que cet algorithme ne profitera pas également des données récoltées pour améliorer les publicités ciblées de Facebook ? Comme l'a expliqué un porte-parole de Facebook, les mesures de protection de la vie seront développées plus tard. Une déclaration peu rassurante.