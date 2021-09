Excellent prix sur le volant et pédales Logitech G29 sur Amazon

Amazon propose un coupon de réduction d'un montant de 59,88 € sur le volant + pédales Logitech G29. Grâce à ce dernier, il voit son prix chuter à 209,97 € au lieu de 269,85 €. Tout simplement la meilleure offre du marché pour celles ou ceux qui souhaitent s'en équiper.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous êtes amateurs de jeu de course, le bon plan Amazon qui suit pourrait vous intéresser. En ce moment et pour une période indéterminée, le pack volant + pédalier Logitech G29 est en promotion sur Amazon France. Affiché dans un premier temps à 269,85 € au lieu de 299,99 €, son prix chute encore un peu plus grâce à un coupon promotionnel de 59,88 €. Pour bénéficier de la réduction, il suffit de cocher la case “Utiliser le coupon de 59,88 €” avant d'ajouter le pack à votre panier.

Ce volant de course est compatible avec les consoles de jeu PlayStation 5, PS4, PC et Mac. Il est livré avec des pédales, assurant ainsi un rendu des plus réaliste lors des sessions de pilotage. Le volant permet en outre une rotation de blocage à 900°, permettant de le faire tourner jusqu'à deux fois et demi. De plus, il est revêtu de cuir cousu à la main, ce qui confère un certain luxe à tous les véhicules.

Enfin, les pédales sont réglables et vous permettent ainsi de maintenir une position de conduite plus vraie que nature grâce à l'unité de pédales séparée intégrant commande des gaz, pédales d'embrayage et de frein. Et pour finir, le tout bénéficie de 2 ans de garantie matérielle limitée.