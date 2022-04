Excellent prix sur la Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm)

Profitez de la saison printanière pour vous procurer la Galaxy Watch4 Classic à un excellent prix ! Sur le site Rue du Commerce, la montre connectée de la marque Samsung (version 46 mm) passe sous les 175 euros grâce à notamment une offre de remboursement.

Le monde des objets connectés est à l'honneur à l'occasion de ce nouveau bon plan en provenance du site Rue du Commerce. Actuellement, la Galaxy Watch4 Classic disponible dans sa version 46 mm est à prix réduit.

Vendue au prix conseillé de 399,99 euros, la montre connectée du constructeur Samsung disponible dans son modèle 46 mm voit son tarif baisser à 242,99 euros (frais de port inclus avec la livraison gratuite en point relais). Jusqu'au 21 juin 2022, le produit est éligible à une offre de remboursement de 70 euros dont les conditions sont à consulter ici. Avec cette ODR, la Samsung Galaxy Watch4 Classic atteint donc un prix de revient de 172,99 euros.

Pour en revenir à l'objet connecté, la Galaxy Watch4 Classic de Samsung est une montre qui dispose d'un écran Super AMOLED Full Color AOD de 1,4 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, du système d'exploitation Wear OS, d'un processeur Dual-Core et d'une batterie de 361 mAh.