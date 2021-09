Excellent prix sur le realme GT Master Edition avant les French Days 2021, vite !

C'est certainement le bon moment de craquer sur le realme GT Master Edition ! Sorti au début du mois de septembre 2021, le smartphone de la marque chinoise fait déjà l'objet d'une belle offre sur le site Cdiscount. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

L'édition automnale des French Days 2021 se tiendra à compter de ce vendredi 24 septembre et Cdiscount anticipe l'événement en proposant le realme GT Master Edition à prix réduit.

Vendu en temps normal à 349 euros sur le site officiel du constructeur, le realme GT Master Edition disponible dans son modèle Voyager Grey voit son prix diminuer à exactement 249,99 euros chez Cdiscount ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 100 euros de la part du site marchand français.

Considéré comme étant la version allégée du realme GT, le realme GT Master Edition associé à ce bon plan Cdiscount est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le téléphone est également doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778 (6nm), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la SuperDart Charge et du système Android 11 avec une surcouche realme UI 2.0. Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et un capteur selfie de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à lire notre article consacré au test du realme GT Master Edition.