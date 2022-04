Excellent prix sur ce PC portable gamer HP Omen avec une RTX 3070

Avis aux gamers à la recherche d'un PC portable une RTX 3070 ! Sur le site Cdiscount, il est possible d'avoir le HP Omen 15-en1037nf à moins de 1200 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine de l'informatique, direction Cdiscount où le site e-commerce français met à l'honneur un PC portable dédié au gaming.

Vendu au prix conseillé de 1699 euros par la marque HP à l'automne 2021, le HP Omen 15-en1037nf voit son tarif diminuer à 1199,99 euros chez Cdiscount ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 500 euros. Pour information, l'article vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

À propos de ses caractéristiques principales, le Omen 15-en1037nf signé HP embarque un écran de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 300 cd/m² et une fréquence de 144 Hz. Le laptop gaming est aussi équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant 9 heures et du système d'exploitation Windows 10. Pour la connectique, quatre ports USB 3.2 Gen 1, un mini DisplayPort, un port HDMI, un port LAN, une prise combo casque/microphone, le Bluetooth 5.0 et la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax sont notamment de la partie.