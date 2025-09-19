EventVPN : ce nouveau VPN gratuit pour Mac et iPhone a tout pour plaire, à un détail près

ExpressVPN dévoile un nouveau VPN pour iPhone et Mac appelé EventVPN. Sur le papier, il est très intéressant, mais il y a un léger hic qui risque de rebuter pas mal d'utilisateurs. Présentation.

L'utilisation des réseaux privés virtuels, que l'on connaît sous le nom de VPN, n'est pas l'apanage des hackers ou des habitants d'un pays soumis à un contrôle strict d'Internet. N'importe qui peut vouloir anonymiser son trafic sur le Web, pour sécuriser ses informations personnelles quand on se connecte à un point d'accès publique par exemple. Et quand vient le temps de choisir un service plutôt qu'un autre, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. À commencer par le prix.

Il existe toutefois des VPN gratuits qui valent le détour. Pour compenser, ils rognent souvent sur les performances en limitant la bande passante ou, pire, en collectant vos données pour les revendre. EventVPN, tout juste lancé, affirme ne pas appartenir à cette catégorie. Disponible sur l'App Store d'iOS et macOS uniquement, il présente tout ce qu'il faut pour devenir un choix intéressant, si l'on exclut ce détail dans son fonctionnement.

EventVPN pourrait être un excellent VPN gratuit pour iPhone et Mac, mais il y a mais

Derrière EventVPN, il y a ExpressVPN. Le premier s'appuie sur les infrastructures du second, donc ses rapides serveurs 10 Gb/s. Aucune limitation de bande passante n'est imposée et 35 pays sont disponibles au moment de choisir par lequel passera votre connexion Internet. Niveau sécurité, tout transite par des serveurs RAM, c'est-à-dire que les données accumulées sont effacées à chaque redémarrage.

Parlons maintenant du point qui fâche. Afin de rester gratuit, EventVPN affiche de la publicité. Des bannières, mais surtout des vidéos de 30 secondes à chaque connexion au programme, à chaque déconnexion et à chaque test de bande passante. Vous avez dit intrusif ? Pour ne plus voir les réclames, la seule solution est de passer à la caisse. EventVPN propose un abonnement annuel à 79,99 € ou mensuel à 11,99 €. Cette version Premium étend aussi le nombre de pays disponibles à 125. À vous de voir si ça vaut le coup.