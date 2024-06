Est-ce que votre voiture électrique possède l’ordinateur de bord le plus puissant ? Voici comment vérifier

AnTuTu, célèbre pour ses applications de benchmark mobiles, se lance dans le domaine des véhicules électriques. La nouvelle application évalue la performance des systèmes d'infodivertissement des voitures.

AnTuTu, qui a récemment publié son classement d'avril 2024 des smartphones Android les plus puissants, est bien connu pour ses applications de benchmark dans l'univers de la téléphonie. La plateforme étend désormais son expertise aux véhicules électriques pour permettre d'évaluer la performance des systèmes d'infodivertissement de ces derniers. Ce développement marque une étape importante dans l'évolution des technologies embarquées dans les véhicules modernes.

La nouvelle application de benchmarking de AnTuTu teste le chipset, la RAM et le stockage des systèmes d'infodivertissement des VE. En mai 2024, la plateforme a évalué plusieurs nouveaux véhicules électriques et a dévoilé une liste des dix meilleurs résultats. Le Zeekr 007 occupe la première place avec 1,07 million de points, suivi par le Xpeng X9 avec 965631 points et la Mercedes EQE avec 963130 points. On peut y voir d’autres modèles connus comme la Xpeng P7i en 8e position, la Nio ET7 en 12e, la Polestar 2 en 14e, et l'Audi Q4 e-tron en 17e position.

AnTuTu s’attaque maintenant aux systèmes d'infodivertissement des véhicules électriques

Xiaomi, qui fait une entrée remarquée sur le marché des véhicules électriques, figure également sur la liste avec sa SU7, et obtient un score de 957833 points. Bien que ce score soit légèrement inférieur à celui des autres véhicules de la liste, il est important de noter que l'application pour véhicules électriques est encore nouvelle. Au fur et à mesure que davantage de données seront collectées, une base de données plus complète des scores de benchmark sera construite et offrira une vision plus précise des performances des systèmes d'infodivertissement.

L'application AnTuTu montre l'importance croissante des systèmes d'infodivertissement dans les véhicules électriques modernes. En fournissant un outil de mesure fiable et standardisé, la plateforme aide à comparer les performances technologiques des véhicules et à guider les utilisateurs dans leurs choix. Avec l'augmentation continue du nombre de véhicules électriques sur le marché, le rôle des benchmarks comme celui-ci risque bien de devenir de plus en plus important pour évaluer et améliorer les technologies à bord des véhicules.