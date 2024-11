Essai Mobilize Duo : que vaut vraiment la nouvelle concurrente de la Citroën AMI ? Notre verdict complet

Avec la Mobilize Duo, Renault marque son grand retour sur le marché porteur des quadricycles légers électriques. Disponible en deux versions (dont une accessible dès 14 ans), le véhicule compte se démarquer avec un design original, une autonomie supérieure et certains équipements de série bien spécifiques. Une recette suffisante pour détrôner la Citroën AMI ?

Dans son histoire, Renault a fait office à plusieurs reprises de précurseur sur des segments naissants. On pense notamment à l'électrique dès 2010 avec la Zoé évidemment et la Fluence Z.E. La marque au losange a été également l'une des premières à s'aventurer sur le marché des quadricycles légers électrique avec le Twizy, sorte de véhicule hybride à la croisée des chemins entre un scooter et une voiturette électrique.

Malheureusement pour Renault, être le premier n'est pas forcément synonyme de succès. Avec le Twizy, le constructeur français n'a jamais réussi à s'imposer comme le numéro 1 des voitures électriques sans permis, la Citroën AMI s'étant rapidement emparée de la couronne à son lancement en 2020.

Depuis l'arrivée de la petite “boite à savon” de Citroën, le marché des quadricycles légers électriques a connu un boom sans précédent. C'est simple, entre 2021 et 2024, la demande a quasiment doublé. Le groupe Stellantis ne s'y est pas trompé en reprenant la recette de l'AMI chez ses autres marques, comme Fiat avec la Topolino ou la Rocks-e chez Opel.

Mobilize Duo, le retour de Renault sur le marché des voiturettes électriques

Pour Renault, il était donc important de réagir. A l'occasion du Mondial de l'Auto 2022, la marque a présenté sa réponse : la Mobilize Duo. Développée par la filiale du groupe dédiée aux nouvelles mobilités, cet engin 100 % électrique se décline en deux versions (ou plutôt trois si l'on compte la Bento, une variante utilitaire dotée d'un gros coffre de 649 litres) :

un modèle bridé à 45 km/h accessible dès 14 ans

un autre plus musclé limité à 80 km/h avec permis B obligatoire

Après l'officialisation de son lancement en octobre 2024, nous avons enfin pu essayer longuement l'héritière de la Twizy dans les rues très animées de Rome.

Twizy 2.0

Quand on regarde la Mobilize Duo, difficile ne pas penser au Twizy. Pour cause, la Duo reprend cette architecture si particulière en tandem, avec ses deux sièges en enfilade (le poste de conduite en position centrale et le passager juste derrière). Côté gabarit, on est également sur des dimensions assez proches : 2,43 mètres de longueur, 1,3 mètre de largeur et 1,42 mètre de haut.

Mais d'après Mobilize, la filiation avec la Twizy s'arrête là. En effet, les équipes ont fait le choix de partir d'une page (presque) blanche, puisque le Duo reprend seulement 10 % des pièces utilisées sur sa prédécesseure, majoritairement issues des liaisons au sol.

Une conception “premium” avec quelques défauts

En résulte une conception bien plus “premium” que son aïeule. Les roues en carénage et l'absence de portière sont de l'histoire ancienne, au profit de véritables portières en élytre. Elles s'ouvrent donc à la verticale comme sur une Lamborghini, ce qui se révèle extrêmement pratique en ville pour sortir du véhicule après s'être garé dans un mouchoir de poche. Attention, s'extraire du Duo n'est pas forcément facile selon si l'on est derrière le volant ou passager.

En tant que conducteur, sortir par le côté droit peut rapidement se transformer en exercice de contorsionniste, la faute à la présence du frein à main dans le coin inférieur droit. Et quant au passager, il faudra impérativement enjamber la ceinture de sécurité du conducteur si l'on veut s'extirper par la droite…

Heureusement, des poignées orange situées sur les côtés permettent de déclencher “facilement” l'ouverture des portes depuis l'intérieur.

Depuis l'extérieur, il suffit d'appuyer sur ces petits boutons ronds situés sur la partie haute des portières. Une fois déverrouillée, des poignées centrales permettent de faire basculer la portière, mais il faudra bien accompagner le mouvement sous peine d'être emporté par leur poids.

Notez que dans l'optique d'afficher une conception éco-responsable, la Duo est constituée à 40 % de matériaux recyclés. Les boucliers massifs à l'avant et à l'arrière sont par exemple conçus à 60 % de polymères recyclés issus pour moitié des véhicules hors d'usage récupérés par The Future is Neutral, la filiale du groupe Renault spécialisée dans l'économie circulaire de l'automobile. Selon Mobilize, la voiture est recyclable à 95 % en fin de vie.

Un habitacle austère, mais plutôt confortable

Dans l'habitacle, la Duo offre un relatif confort, bien loin du côté spartiate de la Citroën AMI. Le siège conducteur est légèrement rembourré, et propose même une fonctionnalité de chauffage intégré… A condition d'avoir coché l'option facturée 300 € lors de la commande. A l'arrière en revanche, le passager risque de se sentir à l'étroit, surtout s'il fait plus d'1,80m comme votre serviteur. Il n'aura pas d'autres choix que d'étendre ses jambes de part et d'autre du siège conducteur. Il faudra également composer avec un champ de vision très limité sur la route.

Sans surprise, les plastiques durs règnent en seigneurs et maîtres du sol au plafond. L'avantage, ce qu'il suffit d'un coup d'éponge pour effacer la moindre salissure. Pour apporter un peu de couleur dans ce tableau un peu terne, Mobilize a opté pour un tableau de bord au design rétro blanc et orange. Ressemblant comme deux gouttes d'eau aux chaînes Hi-Fi des années 80, il regroupe toutes les commandes essentielles avec de gros boutons bien visibles.

Le bouton démarrage, les feux de détresse et les positions Neutre, Avant et Arrière trônent sur la partie gauche, tandis qu'on retrouve à droite le support pour smartphone ainsi qu'un port de recharge en USB-C.

L'instrumentation numérique loge juste derrière le volant, et affiche les informations essentielles comme le mode de conduite enclenché, la vitesse en très gros chiffres, ou encore l'autonomie restante.

Et comme dans l'AMI, on ne trouvera pas de haut-parleur à proprement parler. Concrètement, c'est le tableau de bord qui fait office d'enceinte en transmettant le son par vibration via un transducteur. Le résultat est plutôt satisfaisant, mais n'occultera jamais vraiment le bruit assourdissant dans l'habitacle lorsqu'on dépasse les 60 km/h (nous y reviendrons plus tard).

Malheureusement, il faudra mettre 200 € sur la table pour profiter de cette fonctionnalité sur la version sans permis. Les jeunes conducteurs préféreront sûrement utiliser leur propre enceinte connectée. Et si l'AMI a l'intelligence d'intégrer un emplacement dédié, il faudra faire sans dans la Duo. Dommage. Toujours à titre comparatif, la Duo fait pâle figure côté rangements par rapport à l'AMI, avec un simple filet installé derrière le siège conducteur.

Des équipements qui peuvent faire la différence

Pour compenser ces quelques manquements, la Duo a d'autres atouts à faire valoir, à commencer par ces équipements de série dédiés à la sécurité. Pour cause, le véhicule embarque dans toutes les versions un airbag conducteur, un élément absent sur l'AMI et qui devrait séduire les parents.

On retrouve également des ceintures avec limiteur d'efforts à l'avant et l'arrière, tandis que le freinage est assuré par quatre freins à disques pour une meilleure réactivité. Par ailleurs, la Duo est livrée de série avec un pare-brise chauffant, une solution jusqu'à 15 fois plus efficace qu'un chauffage traditionnel selon Mobilize. Un système de désembuage est également inclus via le gros bloc de ventilation orange installé sur le haut du tableau de bord.

Au volant de la Mobilize Duo

Notre essai dans la capitale italienne s'est déroulé en deux parties. Dans un premier temps, nous avons fait mumuse avec la Duo sur un parking dans des circuits improvisés pour l'occasion. L'idée étant surtout de tester la grande maniabilité du véhicule en enchaînant les virages serrés et les slaloms.

Sur ce point, la Duo impressionne avec son rayon de braquage de 3,4 mètres seulement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est encore moins que celui de la Twingo, déjà particulièrement bas avec 4,3 mètres. Cela demande d'ailleurs un petit temps d'adaptation, et on peut avoir tendance au début à ne pas exploiter cette flexibilité. On apprécie d'ailleurs la présence de grandes baies vitrées sur les parties inférieures des portières. Pratique pour voir si on a encore de la marge pour manoeuvrer ou non.

Pour la seconde partie de l'essai, nous avons été lâchés dans les rues très animées (et très abîmées il faut le dire) de Rome. L'occasion de constater à quel point la Duo est parée pour la ville. Grâce à son rayon de braquage et son petit gabarit, on se faufile sans mal dans la circulation pourtant chargée de la cité antique. La direction se veut d'ailleurs plutôt précise et légère, et l'absence de direction assistée ne se fait quasiment pas sentir (du moins en mouvement).

Des soucis de visibilité assez contraignants

Attention, tout n'est pas rose avec la Duo. Premièrement, le freinage manque de puissance et de réactivité malgré la présence des quatre freins à disque. En effet, il faut vraiment écraser la pédale pour avoir du répondant, et ce n'est pas le très, très léger freinage régénératif qui viendra corriger cette sensation. Il faut également évoquer les suspensions, qui sans surprise, sont assez rigides. Bien entendu, l'état désastreux de la voirie romaine n'a pas arrangé les choses, entre les routes pavées et une armada de nids de poule.

Enfin, la Duo présente à nos yeux un autre gros problème : la visibilité à bord. Pour commencer, les rétroviseurs extérieurs sont bien trop fins et étroits pour offrir un champ de vision correct.

Pour la petite histoire, j'ai été contraint de m'arrêter à trois reprises pour les régler et trouver une position à peu près convenable. Et encore, en raison de ma grande taille, il fallait parfois se pencher pour y voir quelque chose… Et donc quitter les yeux de la route quelques secondes. Concernant le rétro intérieur, c'est simple : il n'y en a pas.

Cerise sur le gâteau, les énormes montants en plastique du Duo créent des angles morts assez terrifiants. Résultat, on a eu quelques frayeurs dans les rues bondées de Rome où le dépassement par la droite est visiblement un sport national.

Une Duo plaisante à conduire et nerveuse

Quid des performances ? La Duo se révèle plutôt plaisante à conduire avec son moteur électrique de 48V repris de l'Austral hybride rechargeable. Installé à l'arrière, il propulse rapidement la voiture malgré sa puissance relativement limitée de 10 chevaux (7,4 kWh). A l'arrêt au feu rouge, on passe de 0 à 30 km/h à la vitesse de l'éclair, pratique pour s'extirper rapidement.

Et lorsque la circulation le permet, le moteur en a suffisamment sous le coude pour atteindre les 50 ou 60 km/h sans tousser. En revanche, on voit mal comment il est humainement possible de garder cette allure durant une longue période. Pour cause, le bruit devient très vite insupportable dans l'habitacle et donne littéralement l'impression d'être sur un deux-roues. Et fermer les deux petites fenêtres latérales n'aide pas vraiment à atténuer ce vacarme.

L'autonomie, le point fort de la Duo

Abordons maintenant le gros point fort de la Duo : l'autonomie. Alors que la Citroën AMI et la Fiat Topolino plafonnent à seulement 75 km, Mobilize promet un rayon d'action de 161 km en cycle combiné WLTP.

Selon nos estimations, on devrait plutôt tourner aux alentours des 130 km avec une météo clémente. Pour proposer une telle autonomie, la Duo repose sur une batterie de 10,1 kW, installée sous le siège conducteur. Pour faire le plein d'électrons, on pourra se brancher directement sur une prise domestique avec le câble standard intégré au véhicule. Se recharger sur une borne publique est tout à fait possible, à condition de commander un câble Type 2 (puissance de 2 kW) en option à 200 €. Pour passer de 20 à 80 %, il faudra compter entre quasiment 4h et 3h25 selon la méthode de charge choisie.

Plus chère que la concurrence

Venons-en maintenant à la douloureuse : le prix du Mobilize Duo. Alors que le ticket d'entrée de l'AMI est fixé à 7 990 €, il faudra compter 2 000 € de plus pour acquérir la Duo sans permis. Soit 9 990 €, en comptant le bonus écologique 2024 de 900 € (dont le montant devrait encore être raboté en 2025). Concernant la version 80 avec permis, elle se décline en deux variantes affichées respectivement à 11 600 et 12 500 € hors bonus.

Bien entendu, on peut encore faire grimper la facture avec différentes options, comme le Pack Bluetooth à 200 € (uniquement sur la Duo 45), la climatisation à 1 000 €, les radars de recul à 300 € ou encore un chargeur smartphone à induction (80 €) ou une glacière de 24 litres (135 €).