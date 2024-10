Le smartphone remplace de plus en plus l’écran de nos voitures, voici pourquoi c’est tout bénéf pour les constructeurs

De plus en plus de constructeurs automobiles choisissent d'intégrer le smartphone au cœur de leurs véhicules. Cette nouvelle tendance bouleverse les tableaux de bord classique et redéfinit notre d’interagir avec nos voitures.

Les Duo et Bento de Mobilize, nouveaux véhicules électriques urbains de Renault, ont été dévoilés au Mondial de l’Auto 2024. Ces modèles succèdent à la Renault Twizy et visent à conquérir le marché de la mobilité urbaine avec des formats compacts et économiques. La première, une deux places, et la seconde, un utilitaire léger, sont conçues pour être légères et abordables. Elles intègrent une particularité intéressante : elles misent sur le smartphone des utilisateurs pour contrôler leurs fonctions essentielles, au lieu d’un tableau de bord complexe.

Contrairement aux autres véhicules qui possèdent des systèmes embarqués sophistiqués nécessitant des mises à jour régulières, les Duo et Bento optent pour une solution plus simple et économique. En utilisant le smartphone du conducteur pour des fonctionnalités comme la navigation, la musique et même le verrouillage des portes, Renault évite les coûts liés au développement et à la maintenance de logiciels embarqués. Le téléphone, mis à jour en permanence, devient l’interface principale du véhicule et garantit une technologie toujours actuelle sans frais supplémentaires pour le constructeur.

Les constructeurs misent sur les smartphones pour moderniser les véhicules tout en réduisant leurs coûts

Les Duo et Bento utilisent la connectivité des smartphones pour offrir des services pratiques sans surcharger le véhicule de technologies embarquées coûteuses. On peut imaginer que cette stratégie permet aux constructeurs de réduire les coûts de production et de maintenance, tout en proposant des véhicules plus abordables. En déléguant la gestion de la connectivité aux téléphones, les fabricants semblent éviter les coûts élevés liés au suivi et à la mise à jour des systèmes embarqués.

En plus de simplifier la conception des véhicules, cette approche évite aux utilisateurs d’avoir recours à des systèmes comme Android Auto ou Apple CarPlay, que les constructeurs sont en train de lâcher, pour accéder à leurs applications. La Duo, vendue à partir de 9 090 euros, offre une autonomie de 161 km, tandis que la Bento, disponible à partir de 10 000 euros, dispose d'une autonomie de 149 km. Ces distances, adaptées à l’usage urbain, combinées à la flexibilité offerte par les smartphones, permettent aux utilisateurs de profiter des dernières technologies dans un véhicule à un prix contenu.