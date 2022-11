Equilibré sur tous les plans, ce smartphone Samsung est à moins de 180 € pour le Black Friday

Si vous recherchez un smartphone qui tienne la route avec un prix situé sous la barre des 200 €, ne trainez pas pour saisir cette offre du Black Friday. Le Galaxy M23 de Samsung qui a de beaux arguments à faire valoir s'affiche à seulement 179 €.

C'est une offre d'autant plus intéressante que le Galaxy M23 avait été lancé il y a quelques mois à 299 €. Vous profitez d'une belle réduction de 120 €. C'est un tarif 40% plus bas que le prix conseillé du smartphone. Pour le Black Friday sur Cdiscount, l'enseigne devance ici tous ses concurrents qui le proposent beaucoup plus cher.

Si vous avez moins de 200 € à mettre dans un smartphone, c'est un modèle que nous vous recommandons les yeux fermés. Connu pour ses smartphones haut de gamme, Samsung a réussi à se positionner sur le segment de l'entrée de gamme avec ses Galaxy M qui trouvent leur public au même titre que les Galaxy A milieu de gamme.

Que vaut le Galaxy M23 de Samsung ?

Le modèle qui est ici concerné dispose d'un grand écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Ce privilège est d'habitude réservé aux smartphones plus avancés. La dalle du Galaxy M23 profite ainsi d'une belle fluidité. Sous le capot, on retrouve aussi la puce Snapdragon 750G qui est un SoC 5G offrant des performances très correctes.

Vous pouvez donc lancer de grosses applications où faire tourner des jeux 3D relativement puissants. Et ce, même si la mémoire RAM est de 4 Go. Pour l'espace de stockage, le Samsung Galaxy M23 dispose d'une mémoire interne de 128 Go, mais aussi d'un slot microSD qui vous permet de rajouter du stockage au besoin.

Au nombre des autres petits atouts qui font plaisir, il y a aussi la présence d'un port Jack 3,5 mm qui devient une espèce rare. Le Samsung Galaxy M23 dispose par ailleurs d'une batterie de 5000 mAh qui peut tenir deux jours en usage normal. La puissance de charge du smartphone est de 25W.

Enfin, la partie photo est elle aussi de bonne facture. Elle se compose d'un triple capteur à l'arrière : un module principal grand-angle 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. À l'avant, le capteur de 8MP permet de prendre de beaux selfies.