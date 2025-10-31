Encore une mise à jour pour les Pixel en octobre, mais toujours rien pour ce modèle

Les propriétaires de smartphones Pixel pensaient avoir terminé avec les mises à jour d’octobre. Pourtant, Google a discrètement lancé un nouveau correctif inattendu. Et une génération reste encore une fois à l’écart.

Chaque mois, les smartphones Pixel reçoivent des mises à jour censées améliorer leur fonctionnement. Avec Android 16 désormais bien installé, Google avait déjà publié début octobre une première vague de correctifs pour ses appareils récents. Celle-ci corrigeait notamment des problèmes d’affichage et de stabilité, affectant plusieurs modèles, des Pixel 7 aux Pixel 10 Pro XL. Le rythme régulier de ces déploiements rassure en général les utilisateurs.

Mais contre toute attente, une deuxième mise à jour d’octobre vient d’être envoyée. Elle concerne les Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 10, ainsi que leurs déclinaisons Pro. Google n’a pas encore précisé la nature exacte de ce correctif. Le précédent patch avait notamment résolu un affichage figé sur les Pixel 10, un bug d’écran clignotant sur les Pixel 7, et des crashs liés à certaines fonctions d’interface. Il est donc possible que cette nouvelle version répare un problème découvert tardivement. Et le fait que l’entreprise n’aie pas indiqué de numéro de build spécifique, le flou est total autour de son contenu exact.

Google déploie un second patch d’octobre pour les Pixel 7 à 10, sans inclure les Pixel 6

Cette mise à jour est en cours de déploiement, sans attendre celle prévue pour novembre. Elle peut être installée manuellement par les plus impatients, via les fichiers OTA ou les images système proposées par Google. Certains utilisateurs ont d’ailleurs déjà signalé l’apparition de cette dernière sur leurs appareils via une notification automatique. Comme lors du patch précédent, la série des Pixel 6 reste totalement exclue. Ce retrait progressif soulève des interrogations, car ces modèles restent récents aux yeux de nombreux utilisateurs.

Le rythme inhabituel de ces mises à jour laisse penser que Google a réagi rapidement à un bug critique. Pourtant, aucune communication officielle n’explique encore ce correctif supplémentaire. Pour rappel, Android 16 QPR1 vise avant tout à renforcer la stabilité générale du système, en corrigeant des soucis mineurs avant la prochaine salve de nouveautés. D’ici là, les propriétaires de Pixel devront rester attentifs aux notifications système ou vérifier manuellement si une mise à jour est disponible.