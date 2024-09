La conduite autonome de Tesla gagne en fluidité, mais ce test pointe des failles importantes

Le Full Self-Driving de Tesla continue d'évoluer avec sa version 12.5. Bien que cette mise à jour promette une conduite plus naturelle, des tests récents révèlent encore des limites à surmonter avant d'atteindre une autonomie totale. Cette technologie, bientôt disponible en Europe, suscite de nombreuses attentes.

Le Full Self-Driving (FSD) de Tesla représente la tentative de la marque pour offrir une conduite entièrement autonome. Depuis plusieurs années, Tesla améliore cette fonctionnalité par des mises à jour régulières. Récemment, la version 12.5 a été déployée aux États-Unis, et des tests ont montré des améliorations notables, notamment en matière de confort de conduite. Alors que cette technologie pourrait bientôt arriver en Europe, les premiers retours sont cruciaux pour évaluer son potentiel et ses limitations.

Ce n’est pas la première fois que la version 12.5 du FSD est mise à l'épreuve. Un test précédent, réalisé sous la pluie en août dernier, avait déjà révélé des faiblesses du système, notamment des erreurs de navigation en conditions difficiles. Malgré cela, Tesla continue de peaufiner son logiciel, comme le montre un nouveau test effectué par un confrère américain, qui s'est intéressé à la conduite sur route et autoroute.

La version 12.5 du FSD propose une conduite plus naturelle mais des erreurs subsistent

Dans ce test, effectué sur une Tesla Model 3, le FSD v12.5 a montré des améliorations en matière de fluidité et de confort. Le véhicule gère désormais mieux la vitesse, s’adaptant aux conditions de circulation plutôt que de suivre rigoureusement les limites imposées. De plus, le nouveau système de surveillance du conducteur basé sur la vision remplace les anciennes alertes qui demandaient de tirer sur le volant, rendant la conduite plus agréable. Cependant, malgré ces progrès, plusieurs erreurs ont été relevées, obligeant le testeur à désengager le système pour éviter des situations dangereuses.

Parmi les incidents, le FSD a notamment montré des hésitations lors des virages, ainsi que des ralentissements imprévus sur l’autoroute. Dans un cas critique, le véhicule a mal géré un virage à gauche, nécessitant une intervention rapide du conducteur. Ces défauts montrent que bien que la technologie s'améliore, elle reste loin d'être totalement fiable. Les utilisateurs devront donc encore rester vigilants, en attendant que Tesla corrige ces failles dans les prochaines mises à jour.

