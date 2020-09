EMUI 11 : Huawei officialise sa nouvelle interface sous Android 10, voici ce qui change

Huawei vient de dévoiler EMUI 11 lors d’une conférence développeurs ce jeudi 10 septembre 2020. Malgré une petite déception – la présence de Android 10 – la nouvelle interface apporte de nombreux changements, notamment sur le multifenêtrage, gestes de navigation, écrans Always On, transitions, permissions et plus encore.

Après plusieurs semaines de bêta, EMUI 11 est enfin disponible. Contrairement à ce que semble indiquer son nom, cette nouvelle surcouche n'embarquera pas pour l’instant Android 11 – sanctions commerciales obligent. Huawei propose ainsi de rester sous Android 10, tout en apportant de nombreuses nouveautés très pratiques, le tout avec un design repensé.

Lire également : Huawei EMUI 11 – nouveautés, date de sortie, téléphones compatibles, toutes les infos sur la nouvelle interface

Huawei MIUI 11 : nouvelles animations, fonctionnalités, design, voici ce qui change

L’un des changements les plus visibles est à chercher du côté du multifenêtrage et du partage d’écran « split screen ». Huawei a décidé de rendre leur utilisation plus simple en proposant de nouveaux boutons plus accessibles que des circonvolutions dans les menus. Une nouvelle gestuelle disponible à l’échelle du système et dans les apps permet de faire apparaître un menu latéral Smart Multi-Window. Il est possible ainsi d’y faire glisser des applications pour ajouter ou supprimer de nouvelles fenêtres. Ces dernières peuvent être redimentionnées à volonté.

Les écrans Always-on bénéficient de nouvelles options de personnalisation, avec notamment l’arrivée d’animations et la possibilité de choisir une photo de votre bilbiothèque (dont les couleurs seront adaptées pour réduire la consommation et le risque de burn-in). Les transitions animées sont également plus rapides, à la fois pour mieux profiter des écrans 120 Hz sur les smartphones disponibles et donner une impression de vitesse. Huawei a par ailleurs renforcé sa solution maison de synchronisation des smartphones avec les PC MateBook de la marque.

Il est désormais possible d’afficher jusqu’à trois applications simultanément sur votre PC – du moment où elles sont lancées sur le smartphone. Une fonctionnalité qui va plus loin que la recopie d’écran proposée par Samsung et l’application Votre Téléphone sous Windows 10. On trouve également de nombreuses améliorations et optimisations autour de la sécurité. Par exemple l’utilisation des capteurs photo ou du micro par une application affiche désormais une icône visible dans la barre des tâches.

EMUI 11 : voici les notes de version complètes

EMUI 11 sera la surcouche par défaut de tous les prochains smartphones Huawei – les P40 et Mate 30 devraient être les premiers smartphones à bénéficier d’une mise à jour avant une disponibilité plus large. Le premier smartphone à embarquer directement EMUI 11 devrait être en théorie le Mate 40. Android 11 pourrait par ailleurs être intégré par la suite à EMUI 11 – toujours sans les applications de Google s’entend.

Voici la liste complète des notes de version (traduites de l’anglais) :

EMUI 11 raffine l’expérience utilisateur en apportant des éléments visuels vivants et dynamiques pour les écrans Always On (AOD). L’AOD vous permet désormais de personnaliser votre écran pour en faire l’écrin de votre style personnel avec du texte et des images même lorsque l’écran est éteint

Le multi-fenêtrage vous permet d’ouvrir des apps en tant que fenêtres flottantes pour le multi-tâches. Vous pouvez déplacer ces fenêtres flottantes à l’envi ou les minimiser sous forme de bulles flottantes pour faciliter les accès ultérieurs

Les nouvelles animations plus intuitives de EMUI 11 créent une expérience plus douce, unifiée et visuellement plaisante lorsque l’utilisateur touche des éléments ou glisse sur l’écran

Que vous allumez ou éteignez des interrupteurs des effets subtils ont été améliorés au travers du système d’exploitation pour une satisfaction visuelle accrue

Une fonctionnalité spéciale permet à vos appareils de travailler ensemble pour atteindre leur plein potentiel. Vous pouvez recopier l’écran de votre smartphone sur l’écran de votre PC pour améliorer votre productivité avec des fenêtre multiples pour les apps disponibles (cette fonctionnalité requiert un ordinateur Huawei avec PC Manager version 11 ou ultérieure)

Lorsque vous branchez votre smartphone sur un écran externe, les messages et appels entrants ne s’affichent que sur l’écran de votre téléphone, à la fois pour protéger la vie privée et s’assurer de la continuité de l’expérience sur l’écran

L’application Notepad prend désormais en charge l’édition simultanée à partir de multiples appareils Huawei. Par exemple, vous pouvez insérer une photo à partir de votre téléphone sur la note que vous êtes en train d’éditer sur votre tablette

Vous pouvez désormais rapidement identifier et extraire du texte à partir d’images ou documents, éditer le texte, puis exporter et partager. Créer des versions numériques d’un document papier n’a jamais été aussi simple

Que pensez-vous de cette nouvelle surcouche ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !