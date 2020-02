EMUI 10 : les Huawei Mate 9 et Mate 9 Pro finalement privés de la mise à jour

EMUI 10 n’arrivera pas sur les Mate 9 et Mate 9 Pro. Huawei vient de confirmer qu’il n’avait aucune intention de déployer la mise à jour sur ces modèles vieux de plus de trois ans malgré une information de la firme qui laissait entendre le contraire.

Huawei poursuit le déploiement d’EMUI 10 sur ses anciens smartphones, mais contrairement à un message de la marque qui annonçait la mise à jour sur la série Mate 9 il y a quelques jours, celle-ci n’aura finalement pas droit à un traitement de faveur. Pourtant début février, Huawei écrivait ceci dans post sur son compte Instagram repéré par le site Huawei Central. « Nous développons et testons activement la mise à jour EMUI10 pour le Huawei Mate 9″.

La firme parle désormais d’une erreur. En effet, cette réponse a été « générée automatiquement sur Instagram et ne vient pas d’un représentant officiel de Huawei », a confié l’entreprise à Huawei Central. En d’autres termes, elle n’a pas l’intention de dévier de son programme de déploiement d’EMUI 10 et d’Android 10 annoncé depuis plusieurs mois. Les Mate 9 et 9 Pro n’en faisaient pas partie.

La plus ancienne des séries Mate à avoir droit à EMUI 10 reste donc celle des Mate 10 et Mate 10 Pro qui n’ont pas encore épuisé leurs cartouches. Lancé sous EMUI 8 (Android 8 Oreo), ils n’ont été mis à jour qu’une seule fois avec Android 9 Pie. Sachant que Huawei déploie deux mises à jour majeures sur ses smartphones, les possesseurs d’un Mate 9 et Mate 9 Pro ont eu tort d’avoir laissé place à une lueur d’espoir, les deux modèles étant passés d’EMUI 5 (Android 7 Nougat) à EMUI 8 puis EMUI 9.

Huawei déroule malgré tout son programme comme annoncé. Ces derniers mois, de nombreux modèles de la marque ont reçu la mise à jour EMUI 10 qui, aux dernières nouvelles, a déjà atteint plus de 50 millions d’utilisateurs aux quatre coins du globe.

Source : Huawei Central