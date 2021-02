Elon Musk : un site web vous alerte lorsque le patron de Tesla tweete sur la Bourse

Un site appelé “Elon Stocks” envoie une alerte à ses abonnés lorsqu'un tweet d'Elon Musk est sur le point d'affoler la Bourse. Le service coûte 1 dollar par mois, mais peut en théorie être largement rentable si l'on en croit les dernières frasques du milliardaire. “C’est comme un délit d’initié, mais légal”, déclarent les créateurs du site.

Souvenez-vous : en début d'année, Elon Musk tweetait : “Utilisez Signal”. Le résultat ne s'est pas fait attendre : le cours de son action a augmenté de 527% en une journée… à ceci près qu'il ne s'agissait pas de la bonne entreprise. Ce petit couac, si tant est qu'il en soit un, a tout de même inspiré les développeurs de chez The Bad Unicorn. Un mois plus tard, Elon Stocks voit le jour. Le principe ? Analyser les tweets du milliardaire à la recherche des opportunités d'investissement.

Vous avez bien lu. À la moindre déclaration d'Elon Musk sur une entreprise côté en Bourse, les utilisateurs reçoivent une notification les alertant que le cours de son action risque bien de bondir soudainement. Il faut dire que le patron de Tesla a des antécédents. Il y a quelques jours, ce dernier a fait s'envoler de 13% le cours de CD Projekt après avoir dit qu'il adorait Cyberpunk 2077.

Recevez une alerte lorsqu'Elon Musk tweete sur la Bourse

Les exemples ne manquent pas, puisque le milliardaire influence également le monde des cryptomonnaies. En mentionnant simplement le Bitcoin dans sa bio Twitter, le cours de ce dernier a bondi de 20%. Il n'en fallait pas plus pour voir germer l'idée dans l'esprit des créateurs de The Bad Unicorn. Pour seulement 1 dollar par mois, les abonnés seront alertés dès qu'une occasion en or se présente. Le site précise par ailleurs que les trois premières notifications sont gratuites.

À lire également – Tesla : Elon Musk déconseille d’acheter votre voiture lorsque la cadence de fabrication accélère

Le site s'adresse toutefois uniquement aux Américains et aux Canadiens, car il est nécessaire de posséder un numéro de téléphone originaire de l'un de ces pays pour s'y inscrire. Il est clair qu'Elon Musk est une source d'inspiration pour les développeurs, ceux-ci ayant déjà mis en ligne un site proposant de parier 1 dollar sur la date du premier voyage sur Mars. Ces derniers ont par ailleurs promis de revenir toutes les deux semaines avec une idée aussi farfelue. Néanmoins, la tâche pourrait se révéler plus ardue : Elon Musk a déclaré vouloir se retirer quelque temps de Twitter.