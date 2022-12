Elon Musk : un livre va bientôt raconter en détail le rachat désastreux de Twitter

L’actualité autour du rachat de Twitter par Elon Musk évolue tellement vite qu’il est facile de rater un épisode. Fort heureusement, un livre résumera bientôt toute l’affaire. L’écrivain Ben Mezrich, déjà connu pour avoir écrit le livre ayant inspiré The Social Network, a annoncé que le bouquin sortira très rapidement, probablement dans les prochains mois.

Si les choses se sont, en apparence, quelque peu calmées ces derniers jours, l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter a été un feuilleton interminable d’erreurs de jugement et de scandales en interne. Désactivation du système de copyrights, réhabilitation de personnalités très controversées sur la plateforme, licenciements abusifs et bâclés de milliers d’employés, il ne s’agit là que d’un maigre florilège des décisions douteuses du milliardaire depuis sa prise de pouvoir.

Autant dire qu’il est facile de s’y perdre au milieu de ses rebondissements tous plus improbables les uns que les autres. Bonne nouvelle : un livre va bientôt résumer toute l’affaire — et probablement ajouter quelques révélations supplémentaires. L’écrivain Ben Mezrich a en effet officialisé la nouvelle, non sans une pointe d’ironie, sur son compte Twitter. Le titre ? « Breaking Twittter » (« casser Twitter »).

Un livre va bientôt résumer le rachat chaotique de Twitter

Ben Mezrich n’en est pas à son coup d’essai. En effet, il est également l’auteur de « The Accidental Billionaires », le livre qui inspira largement David Fincher lors de la réalisation de The Social Network, le filmsur la création de Facebook. Celui-ci a également écrit un livre sur l’affaire GameStop. Cette fois encore, le livre promet d’être riche en révélations. « Ce sera une sacrée aventure », promet l’écrivain. « Elon Musk est l’un des personnages les plus complexes de notre époque », ajoute-t-il.

Sur le même sujet — Twitter : Elon Musk licencie une dirigeante, elle fait appel à la justice pour garder son travail

Selon ses dires, « Breaking Twitter » ne se contentera pas de raconter les faits dans le détail. D’après lui, il s’agit avant tout de raconter une histoire sur « le choc culturel entre la droite et la gauche, mais aussi sur ce que signifie la liberté d’expression. » Son éditeur, quant à lui, s’attend déjà à un succès phénoménal. Au point, peut-être, d’en produire un film. C’est en tout cas ce que semble teaser Ben Mezrich sur son compte Twitter.

Source : Wall Street Journal