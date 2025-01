Elon Musk pourrait racheter TikTok, la Chine l’envisage

Afin d'éviter un bannissement des États-Unis, le réseau social TikTok pourrait être revendu à Elon Musk, déjà propriétaire de X (Twitter). Selon des sources, la Chine l'envisagerait comme l'une de ses options.

La relation entre le réseau social chinois TikTok et les États-Unis est complexe. Le pays de l'Oncle Sam ne porte pas l'application dans son cœur et craint notamment qu'elle mette en péril sa sécurité en espionnant les américains. Une loi est finalement votée pour interdire TikTok sur tout le territoire, sachant que plusieurs états avaient déjà pris les devants.

Afin d'éviter cela, une piste est envisagée : celle de vendre TikTok US à une entreprise locale, par exemple Microsoft. Depuis que l'idée a été avancée, peu de repreneurs potentiels ont fait parler d'eux. Mais selon des sources proches du dossier, un nom connu a fait surface lors de discussions entre membres du gouvernement chinois : celui d'Elon Musk. Le milliardaire serait en effet pressenti pour prendre les rênes de TikTok aux États-Unis si aucune autre solution n'est trouvée.

La Chine envisagerait de vendre TikTok à Elon Musk pour éviter le bannissement américain

Pour ByteDance, la maison-mère du réseau social, il n'y a rien à dire : “On ne peut pas s’attendre à ce que nous commentions de la pure fiction”, déclare un porte-parole. La valeur de TikTok US est estimée entre 40 et 50 milliards de dollars, ce qui donne une idée du prix auquel la branche pourrait être vendue. Pour rappel, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022 et continue depuis à rembourser des prêts importants.

Le bannissement de TikTok aux États-Unis doit prendre effet le 19 janvier 2025, soit un jour avant la prise de fonction de Donald Trump à la Maison Blanche. Le président réélu a déjà fait savoir qu'il souhaite retarder la procédure afin de trouver un arrangement à l'amiable. De son côté, le gouvernement chinois privilégie son annulation pure et simple. Il martèle qu'elle est contraire au 1er amendement de la constitution américaine, celui qui garantit la liberté d'expression.

Source : Bloomberg