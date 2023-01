Microsoft l’assure, l’IA sera aussi révolutionnaire que le PC et Internet

Microsoft croit beaucoup en l’intelligence artificielle et compte bien en faire l’un de ses objectifs premiers dans les prochaines années. La firme de Redmond annonce aujourd’hui étendre son partenariat avec Open AI, société derrière ChatGPT ou encore Dall-E 2.

Microsoft compte bien faire de l’IA son prochain cheval de bataille. La firme de Redmond a annoncé une extension de son partenariat avec Open AI signé en 2019, avec un financement significatif de plusieurs milliards de dollars.

Il s’agit de la « troisième phase » de ce partenariat et selon La Tribune, le nouvel investissement pourrait se chiffrer à hauteur de 10 milliards de dollars. Un chiffre colossal qui ferait de Microsoft le principal actionnaire d’Open IA avec 49% du capital.

L’IA est la prochaine révolution technologique pour Microsoft

Dans un post de blog, la société américaine donne quelques infos sur cette collaboration. Les investissements concernent tout d’abord la recherche effectuée par Open AI dans le domaine de l’intelligence artificielle, par exemple avec les supercalculateurs.

Le but est aussi, via le service de Cloud Azure, de permettre aux développeurs de créer de nouvelles applications utilisant cette technologie grâce à un accès direct aux modèles d’Open AI. On peut imaginer plein de choses, et plus particulièrement la multiplication des logiciels avec l’intelligence artificielle comme moteur. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a assuré que tous les développeurs et les organisations de tous les secteurs y auront accès. A terme, Microsoft espère que l’IA soit un outil commun et accepté par tous. On ne parle pas ici d’un générateur d’images ou de texte, mais bien d’utilisations plus profondes dans des logiciels utiles (et rentables). On peut par exemple imaginer une IA très poussée qui nous accompagnerait dans l’utilisation du prochain Windows ou utilisée dans des jeux vidéo. Enfin, Microsoft s’assure de rester le fournisseur cloud exclusif d'OpenAI.

Si Microsoft investit tant dans l’IA, c’est qu’elle est convaincue qu’il s’agit de la prochaine révolution technologique majeure. Dans le message d’annonce, la firme de Redmond affirme que l’utilisation des intelligences artificielles créera un séisme à l’image de ceux provoqués par l’apparition des PC, d’Internet, des téléphones portables ou encore du cloud. Un pari sur l’avenir qui semble plus cohérent que ceux de certains concurrents, qui misent sur d’autres technologies comme le métavers.

Source : Microsoft