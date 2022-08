Elon Musk compte sur le créateur de Twitter pour gagner son procès

Dans le cadre de son procès qui l'oppose à Twitter, Elon Musk a inscrit sur la liste des témoins potentiels un nom bien connu de la Tech : Jack Dorsey, le créateur du réseau social. Si les deux milliardaires sont amis, reste à savoir si l'ancien PDG de Twitter se rangera du côté du patron de Tesla.

Comme vous le savez peut-être, le bras de fer judiciaire entre Elon Musk et Twitter débutera ce 17 octobre 2022. Pour rappel, le réseau social a décidé d'attaquer en justice le milliardaire après qu'il ait choisi de renoncer au rachat de l'oiseau bleu pour le montant astronomique de 44 milliards de dollars.

Dans la foulée, Elon Musk a porté plainte à son tour contre Twitter, arguant que le réseau social a transmis des chiffres erronés sur le nombre d'utilisateurs réels (monnayables, par extension) de la plateforme.

Elon Musk compte sur le témoignage de Jack Dorsey

En amont de l'ouverture du procès, chaque partie prépare actuellement sa liste des témoins qu'elles souhaitent appeler à la barre. Et fait plutôt surprenant, les avocats d'Elon Musk ont décidé d'inclure dans leur sélection un certain Jack Dorsey, créateur et ancien PDG de Twitter. En effet, une motion de contrainte lui a été envoyée, ce qui l'oblige à minima à fournir des documents confidentiels sur les activités du réseau social.

En appelant Jack Dorsey à la barre, on se doute qu'Elon Musk espère avoir des informations supplémentaires sur les “faux chiffres” fournis par Twitter sur le nombre de spams et de robots présents sur la plateforme, ainsi que sur la méthode de calcul employée, le mode opératoire pour repérer les faux comptes ou encore le montant des primes perçues par la direction en fonction des résultats financiers.

Rappelons qu'Elon Musk a déjà obtenu une première victoire dans ce dossier. En effet, la juge Kathleen McCornick a ordonné à Twitter de fournir des documents appartenant à Kayvon Beykpour, ancien directeur général de la division Consommateurs du réseau social.

Faire appel au créateur de Twitter reste un pari risqué

Néanmoins, faire appel à Jack Dorsey est un pari risqué, et ce pour plusieurs raisons. On sait que les deux milliardaires sont amis, le créateur du Twitter ayant soutenu publiquement la prise de position d'Elon Musk. Toutefois et depuis que le patron de Tesla a décidé de faire machine arrière, Jack Dorsey s'est montré particulièrement silencieux sur cette affaire. De fait, difficile de savoir à qui Dorsey a prêté allégeance pour l'instant.

Autre point, il n'est pas certain que les déclarations de Jack Dorsey servent les intérêts de l'équipe Musk. La juge fédérale Kathleen McCormick a rappelé à plusieurs reprises que ce procès n'était pas celui des faux comptes, mais bien celui d'un milliardaire qui s'était engagé à racheter une entreprise pour des milliards de dollars avant se raviser. De fait, les informations que pourraient révéler Jack Dorsey pourraient bien ne rien apporter au dossier en cours d'instruction, c'est en tout cas une probabilité. Nous aurons la réponse le 17 octobre 2022.

Source : Les Échos