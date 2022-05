Elon Musk attaque Apple, sa commission sur l’App Store est beaucoup trop grande

Elon Musk rejoint l’effort de guerre contre l’App Store. Après Epic, le milliardaire s’est à son tour plaint de la commission de 30 % que touche Apple sur les applications iPhone. Selon ce dernier, la firme de Cupertino impose une taxe sur tout Internet, soit 10 fois plus que ce qui devrait, selon lui, être convenu.

En 2021, l’App Store a généré 75 milliards d’euros de revenus. Un chiffre colossal qu’il doit, en grande partie, à sa commission de 30 % sur les achats effectués dans les applications. Seulement voilà, tous les développeurs ne sont pas particulièrement heureux avec cet arrangement. L’année dernière, le monde de la tech a été particulièrement agité par le procès qui a opposé Apple et Epic Games, qui a finalement mené à une décision en faveur de ce dernier.

Pour autant, le combat n’est pas encore terminé. Certains estiment que cela n’est pas encore assez, et Elon Musk en fait partie. En effet, quand il ne rachète pas Twitter et qu’il ne domine pas le marché de la voiture électrique, le milliardaire est toujours proche de PayPal, l’entreprise qui a fait sa fortune avant son rachat par eBay. Or, il s’avère que PayPal a récemment participé à la plainte de l’Union européenne contre Apple, concernant ses pratiques anticoncurrentielles.

Elon Musk en a assez de la commission de 30 % sur l’App Store

Comme à son habitude, Elon Musk a donc utilisé son réseau social préféré pour faire part de son mécontentement. En effet, il n’est pas rare que l’homme d’affaires écrive de petits messages salés à l’encontre de plus ou moins n’importe qui, comme on a de nouveau pu le vérifier récemment avec la politicienne américaine Alexiandria Ocasio-Cortez. Cette fois-ci, c’est donc Apple qu’il avait dans le viseur.

« L’App Store impose une taxe de 30 % sur Internet. Ce n’est clairement pas normal », s’est-il ainsi exprimé en réponse à un tweet informant la participation de PayPal à la plainte contre Apple. Selon Elon Musk, cette commission est « 10 fois plus importante que ce qu’elle devrait être ». Certains trouveront cette affirmation culottée de la part d’un milliardaire qui vend des voitures électriques à plusieurs dizaines de milliers d’euros, mais c’est un autre débat.