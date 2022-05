Elon Musk tacle Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitter, la politicienne américaine le recadre sévèrement

Alexandria Ocasio-Cortez et Elon Musk ont eu une passe d’armes sur Twitter vendredi dernier. La politicienne américaine s’est farouchement attaquée à « un milliardaire avec un gros problème d’égo », ce que Musk a pris personnellement. Toutefois, ce n’était pas lui qui était visé.

Elon Musk est au centre de l’actualité de Twitter ces derniers temps, et ce même quand il n’est pas directement concerné. Vendredi dernier, les utilisateurs ont pu assister à un échange étonnant entre le patron de Tesla et la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez, AOC pour les intimes.

Le 29 avril, elle a publié un message visant un certain milliardaire et CEO d’un réseau social :

« Je suis fatiguée de subir un stress causé par une éventuelle explosion des crimes haineux car un certain milliardaire avec un problème d’ego a décidé de contrôler de manière unilatérale une plateforme massive de communication et ce parce que Tucker Carlson et Peter Thiel l’ont emmené dîner ce qui lui a fait se sentir spécial »

Alexandria Ocasio-Cortez et Elon Musk s’embrouillent sur Twitter

Elon Musk s’est senti visé et a répondu : « Arrêtez de me faire du rentre-dedans, je suis timide », le tout accompagné d'un petit smiley. La réponse de la politicienne a été cinglante : « Je parlais de Zuckerberg, mais ok »

A lire aussi – Elon Musk a menti, des employés de Twitter pourraient être licenciés

Une réplique qui a fait mouche et qui a beaucoup amusé les internautes. Toutefois, AOC a très vite rétropédalé en effaçant le message… Trop tard. Elle a finalement assumé en retweetant une capture d’écran avec le commentaire « comme je le disais, problème d’égo ». Une attaque approuvée par les twittos, puisqu'elle accumule plus de 340 000 likes.

On sait l’animosité qui existe entre AOC et Zuckerberg. Ce n’est pas la première fois que la démocrate reproche au patron de Facebook sa façon de gérer la liberté d’expression et les données personnelles sur son réseau. Pour ce tweet, on peut tout de même comprendre que Musk se soit senti visé. Il est en effet au centre des débats depuis son rachat de Twitter. Chantre de la liberté d'expression sans limites, il veut “débloquer” le potentiel du réseau. Une préoccupation qui inquiète bon nombre d’utilisateurs craignant de voir Twitter devenir la foire au n’importe quoi.

Quoi qu’il en soit, c’est aussi pour ces échanges cocasses que la plateforme de l’oiseau bleu est appréciée de ses usagers.