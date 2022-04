Elon Musk a menti, des employés de Twitter pourraient être licenciés

Selon certaines sources proches du dossier, Elon Musk aurait fait savoir aux banques à qui il a emprunté de l’argent qu’il prévoit de licencier des employés de Twitter pour accroître sa rentabilité. Une information contraire à ce qu’il a affirmé jusqu’à maintenant.

Depuis son rachat par Elon Musk pour 41 milliards d’euros, les utilisateurs de Twitter sont dans l’attente. L’homme d’affaires n’a toujours pas indiqué précisément ses projets pour le réseau social. Les employés sont dans le flou. C’est à peine si la direction de l’entreprise les a rassuré en soulignant qu’aucun licenciement n’aura lieu suite au changement de leadership.

Mais, dans l’ombre, Elon Musk aurait d’autres plans en tête. En effet, selon un rapport de Bloomberg, le milliardaire prévoit bel et bien de remercier certains employés. Pour pouvoir se payer le réseau social, ce dernier a bel et bien revendu plusieurs millions d’actions de Tesla, mais a aussi emprunté auprès d’un certain nombre de banques. Or, pour obtenir ces emprunts, l’homme le plus riche du monde a dû assurer que cet investissement serait rentable.

Lors d’un appel avec plusieurs banques, Elon Musk aurait ainsi indiqué qu’il compte en premier se concentrer sur les résultats financiers de Twitter. Il a ainsi évoqué explicitement l’idée d’avoir recours à des licenciements, contrairement à ce que lui et Twitter ont affirmé publiquement. Cependant, aucun détail à propos des départements ou pays concernés n’a été mentionné. En outre, à ce plan s’ajouterait la possibilité de monétiser la plateforme à travers des abonnements divers.

Selon des personnes présentes lors des réunions entre Twitter et le milliardaire, ce dernier n’aurait aucunement discuté de ces éventualités avec les membres du conseil d’actionnaires. Il aurait en revanche précisé de nouveau que son objectif serait de rendre l’entreprise rentable. Lors de sa conférence TED d’il y a quelques jours, ayant eu lieu après sa proposition de rachat à Twitter, Elon Musk avait affirmé fièrement : « Je ne me soucie pas du tout de l’aspect économique ».

