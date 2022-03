Zelda Breath of The Wild 2 ne débarquera pas sur Nintendo Switch en 2022

Zelda Breath of The Wild 2 fait partie des jeux les plus attendus par les joueurs sur Nintendo Switch. Alors que le titre était attendu en 2022, Nintendo vient d'annoncer une bien mauvaise nouvelle : il faudra attendre 2023 pour découvrir la suite des aventures de Link.

En 2017, Nintendo a révolutionné les jeux en monde ouvert avec Zelda Breath of The Wild. Avec cette formule, BigN prend le parti pris d'offrir une liberté absolue aux joueurs, l'expérience étant avant tout portée sur l'exploration. Pas de carte surchargée avec des tonnes de points d'intérêts ou de tours sur lesquelles grimper pour synchroniser votre carte, il appartient au joueur d'appliquer lui-même des repères sur la carte et de s'y rendre pour découvrir ce qui se cache. Autre point fort, tout ce qui est visible peut être visité par le joueur, une fonctionnalité/philosophie reprise dans Elden Ring, le dernier né du studio From Software.

Déclaré jeu de l'année 2017, il était certain que Zelda BOW (pour les intimes) allait connaître une suite. Lors de l'E3 2019, Nintendo confirme son existence : Zelda Breath of The Wild 2 débarquera bel et bien sur Nintendo Switch. Et puis silence radio jusqu'en juin 2021, date à laquelle le constructeur japonais diffuse une toute nouvelle-bande annonce lors de l'E3 2021, révélant au passage que les aventures de Link auront aussi lieu dans les cieux, comme un certain Zelda Skyward Sword.

Pas de Zelda Breath of The Wild 2 en 2022

Une fenêtre de sortie est également divulguée : le rendez-vous est confirmé en 2022. Ou en tout cas, l'était. En effet, Nintendo vient d'annoncer une bien mauvaise nouvelle : il faudra attendre le printemps 2023 pour découvrir cette suite tant attendue. “Pour ceux d'entre vous qui attendaient avec impatience une sortie cette année, nous nous excusons”, assure Nintendo.

L'éditeur poursuit : “Comme annoncé précédemment, l'aventure dans cette suite ne se déroulera pas seulement au sol comme dans le jeu précédent, mais aussi dans les cieux au-dessus. Cependant, le monde étendu va plus loin, et il y aura une variété encore plus grande de caractéristiques dont vous pourrez profiter, notamment de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay. Afin de faire de ce jeu une expérience exceptionnelle, toute l'équipe de développement continue de travailler assidûment sur ce jeu, alors veuillez patienter encore un peu”, a déclaré Eiji Aonuma, producteur de la série Zelda.