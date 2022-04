eFootball : Konami reconnaît que le jeu est une catastrophe mais tente encore de sauver les meubles

Alors qu’eFootball tombe peu à peu dans l’oubli, Konami revient à la charge avec la première à jour du jeu. En plus régler les (très) nombreux problèmes présents à la sortie, le studio en a profité présenter ses excuses. Ce dernier reconnaît que la qualité n’a pas été au rendez-vous et promet de rattraper ses erreurs dans les mois à venir.

Vous aviez déjà oublié eFootball ? On ne peut pas vraiment vous en vouloir, tant le jeu est médiocre. Pourtant, lors de son annonce, les anciens fans de PES étaient impatients. Il faut dire que la promesse était alléchante. Transformer le jeu culte de football en free-to-play disponible sur PC, consoles, et smartphones, il y a avait de quoi se montrer enjoué. De fait, la déception n’en a été que plus forte. À sa sortie, eFootball fait polémique. Entre des graphismes affreux et des bugs à répétition, sa qualité est pour le moins discutable.

Les critiques ne sont pas faites attendre. Sur Steam, les notes dégringolent en un rien de temps, tandis que les fans s’emparent des réseaux sociaux pour crier leur rage envers Konami. Puis, silence radio. Pendant 6 mois, le studio va travailler sur une grosse mise à jour censée régler les problèmes du titre. Cette dernière sera finalement disponible la semaine prochaine. L’occasion pour Konami de faire amende honorable.

Konami s’excuse pour la qualité désastreuse d’eFootball

« Nous étions trop concentrés sur le fait de sortir le jeu à temps que nous avons perdu de vue la chose la plus importante : la qualité. », explique ainsi le studio de développement. Une excuse désormais bien connue des joueurs, que les studios ressortent à toutes les sauces que ce soit après les sorties ratées de Cyberpunk 2077 ou plus récemment de Battlefield 2042. Ce qui n’empêche pas Konami de croire en son jeu.

Sur le même sujet : FIFA devient EA Sports Football Club, c’est officiel

La mise à jour 1.0, qui sera disponible le 14 avril prochain, promet donc de corriger les nombreux problèmes reprochés à eFootball. Le studio n’a pas encore détaillé les changements apportés, la prudence est donc de mise. À noter que la version mobile n’aura pas encore droit à la mise à jour. Konami ajoute qu’il communiquera bientôt sur la date de déploiement pour les joueurs sur smartphones.

Source : Kotaku