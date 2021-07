PES devient eFootball, un jeu entièrement gratuit sur PC, consoles et smartphones

PES a fini par succomber à la concurrence trop rude de FIFA. Pour autant, Konami n’a pas dit son dernier mot et fait renaître de ses cendres sa licence phare sous un nouveau nom : eFootball. Ce jeu inédit est en réalité un free-to-play bientôt disponible sur toutes les plateformes.

Il fut un temps où Pro Evolution Soccer était au sommet des simulations de football sur PC et consoles. Puis vint FIFA et son réalisme à couper le souffle, qui entraîna un coude à coude entre les deux franchises qui dura plusieurs années. Mais c’est finalement ce dernier qui emporta le cœur des fans de ballon rond, laissant PES mourir à petit feu. On pensait la licence à bout de souffle. C’était sans compter sur Konami et sa toute nouvelle stratégie.

L’éditeur a annoncé aujourd’hui l’arrivée de eFootball, un nouveau jeu développé par les créateurs de PES. Si les deux titres paraissent similaires en de nombreux points, une nouveauté est toutefois à noter. Pour pouvoir faire face à son rival de toujours, Konami a décidé de jouer la carte du portefeuille. En effet, eFootball est un free-to-play et sera donc entièrement gratuit au téléchargement. Il laisse ainsi tomber le système de sorties annuelles pour opter pour un fonctionnement de saisons comme Fortnite ou Call of Duty Warfare.

Sur le même sujet : FIFA 22 — découvrez la première bande-annonce du jeu

PES laisse sa place au free-to-play eFootball

Entièrement gratuit donc, mais (très) probablement pas dénué de microtransactions. DLC payants, joueurs, skins… Ce ne sont pas les options qui manquent à Konami pour inciter les joueurs à dépenser leur argent. Reste à espérer que l’éditeur ne poussera pas le vice aussi loin qu’EA, maintes et maintes fois épinglé par les fans sur ce sujet. Pour rappel, il faut jouer 22 000 heures ou payer 100 000 € pour obtenir l’équipe de vos rêves sur FIFA 21.

Konami a également révélé sa feuille de route pour les mois à venir. Dans un premier temps, le jeu permettra de réaliser des matchs en local à partir d’automne 2021. Le cross-génération sera lui aussi disponible, afin que les joueurs PS4 puissent affronter les propriétaires de PS5 et vice-versa pour la Xbox One et Xbox Series X/S. On retrouvera alors certaines équipes mythiques comme le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United ou encore Arsenal.

Le cross-plateforme débarquera quant à lui plus tard dans l’année entre consoles et PC. À la même époque sera ajouté un mode pour un mode de composition d’équipe à partir de joueurs débloqués au cours des parties. Enfin, eFootball sera disponible sur Android et iOS dès l’hiver prochain. Pour fêter cela, Konami organisera des tournois e-sport.