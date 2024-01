Edge sur Android dévoile une fonction inédite de création d’images IA : découvrez comment la tester

Microsoft Edge sur Android lance une mise à jour majeure qui intègre la fonctionnalité “Mobile Copilot Chat avec Images”. Elle offre aux utilisateurs la possibilité de générer instantanément des images artistiques à partir de n'importe quelle photo grâce à l'IA. Voici comment l’utiliser.

Microsoft Edge pour Android s'est constamment amélioré en offrant des fonctionnalités innovantes qui tirent parti de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, les utilisateurs ont bénéficié de capacités telles que la rédaction de mails, la génération d'arrière-plans personnalisés, et la création de logos ou d'illustrations. L'intégration de plugins pour la création de chansons ou la capacité à résumer les vidéos YouTube illustrent la versatilité de l'application, permettant aux utilisateurs d'explorer diverses formes de créativité assistée par intelligence artificielle.

Dans le prolongement de ces avancées, Microsoft teste actuellement une fonctionnalité dans Edge pour Android. Elle s'appelle “Mobile Copilot Chat avec images”. Elle s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser et générer des créations artistiques à partir de photos. Ce développement en phase de test est une utilisation concrète des IA génératives destinée au plus grand nombre.

Comment transformer vos images ordinaires en créations artistiques IA grâce à Edge sur Android ?

Avant de plonger dans ce tutoriel, il est important de noter que la nouvelle fonctionnalité “Mobile Copilot Chat avec images” n’est actuellement disponible que pour certains utilisateurs. Ceux qui peuvent l’essayer sont les membres du programme Insider de Microsoft. Pour rappel, ce programme permet de tester des fonctionnalités en avant-première et de fournir des retours à l’entreprise. Les utilisateurs du Canary Channel d'Edge, une version qui reçoit les toutes dernières mises à jour, souvent à un stade développement, peuvent aussi l'expérimenter.

Si vous faites partie de l'un de ces deux groupes, vous avez donc l'opportunité d'essayer cette fonctionnalité avant son déploiement général. Voici comment :

Lancez la dernière version de Edge en ouvrant le navigateur Microsoft Edge sur votre appareil. Pour profiter pleinement de cette nouvelle fonctionnalité, il est recommandé d'utiliser la dernière version stable d'Edge, disponible sur le Google Play Store. Tapez “edge://flags” dans la barre d'adresse pour accéder aux fonctionnalités expérimentales. Pour activer la fonctionnalité, cherchez “Mobile Copilot Chat with Images” dans la liste et activez cette option. Fermez et relancez le navigateur Edge pour que les changements prennent effet. Sur une page web, faites un clic droit sur une image. Deux options apparaîtront : “Demander à Copilot” et “Générer des Images IA”. Une fois l'image sélectionnée, elle apparaîtra dans la boîte de dialogue de Copilot, où vous pourrez poser vos questions ou créer une version IA de l'image.

La nouvelle fonction “Mobile Copilot Chat avec images” représente un pas en avant dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les interactions quotidiennes. Elle permet de simplifier l'accès à des informations détaillées sur les images. Et elle ouvre la voie à la création artistique assistée par IA depuis n'importe quel smartphone. Avec les futures mises à jour, on peut s'attendre à ce que Microsoft continue d'améliorer et d'élargir les capacités de Copilot, rendant l'usage d'Edge sur Android encore plus interactif.

Source : MSpoweruser