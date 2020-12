Edge sur Android synchronise enfin les onglets avec votre PC

Le navigateur Edge sur Android accueille une nouvelle mise à jour sur sa version bêta. Il est désormais possible de synchroniser les onglets ouverts avec votre ordinateur. Cependant, la fonctionnalité n’est pour l’instant réservée qu’à une poignée d’utilisateurs.

Microsoft Edge accueille une nouvelle fonctionnalité sur sa version Android : la synchronisation des onglets avec la version desktop. Il est désormais possible, pour certains utilisateurs, de retrouver des onglets ouverts depuis leur smartphone sur leur PC et inversement. L’historique est également concerné, à la manière de Google Chrome.

Cette fonctionnalité arrive avec la mise à jour 45.11.24.5118 et n’est réservée qu’à la version bêta. Plus encore, il ne semble que seule une poignée d’utilisateurs peut pour le moment en profiter. Windows Central, qui s’est procuré des screenshots montrant comment la chose fonctionne, indique que cette feature est encore en version de test.

A lire aussi – Windows 10 fait la promotion de Microsoft Edge en plein écran, difficile d’y échapper

Il sera donc plus facile de jongler d’une plateforme à l’autre avec cette option. Notons qu’il existait déjà une certaine convergence entre le mobile et le PC. En effet, le navigateur enregistrait déjà les favoris ou les mots de passe avec votre profil. Il était également possible d’ouvrir un onglet spécifique sur mobile s’il était ouvert sur PC. Ainsi, Edge s’inspire de Chrome dans la construction d’un écosystème multi plateformes. Microsoft mise en effet beaucoup sur son nouveau bébé, qui a (re)fait ses grands débuts au début de l’année 2020 avec une version basée sur le moteur Chromium.

Un navigateur qui se bonifie comme du bon vin

Edge existe depuis la sortie de Windows 10 en 2015. Remplaçant l’auguste Internet Explorer, le navigateur n’avait pas su convaincre malgré de bons atouts. Microsoft a décidé de revoir sa copie en sortant une nouvelle version basée sur Chromium. Plus rapide, elle a également l’avantage d’être compatible avec la plupart des extensions de Chrome. Au fil des mises à jour, Edge Chromium est devenu de plus en plus intéressant, proposant même des fonctionnalités inédites par rapport à ses concurrents.

Microsoft cherche à l’étendre également sur mobile, toujours à la manière de Chrome. Avec cette nouvelle fonctionnalité, la firme de Redmonde va encore plus loin dans ce sens et continue de rendre Edge de plus en plus attrayant au fil des mois.

Source : Windows Central