Edge : Microsoft teste une fonctionnalité d’écran partagé pour les onglets

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur son navigateur phare Edge. L'idée est de proposer aux utilisateurs la possibilité de comparer deux onglets côte à côte. Pour l'instant, cette fonction expérimentale est disponible dans les versions bêta, Dev et Canary de Microsoft Edge.

Malgré une concurrence acharnée dans ce domaine, Microsoft ne compte pas abandonner son navigateur Edge, bien au contraire. Par exemple, nous avons appris récemment que la firme de Redmond s'apprête à donner un nouveau look à Edge. Dans la dernière version bêta du navigateur, on constate l'introduction d'un nouveau design avec des bordures arrondies sur les toutes fenêtres.

Mais ce ne sont pas les seuls changements prévus, puisque l'utilisateur Reddit Leopeva64-2 vient de découvrir une nouvelle fonctionnalité actuellement en test sur les versions bêta, Dev et Canary de Microsoft Edge. L'idée ici est de proposer un écran partagé “rapide” pour comparer deux onglets côte à côte.

Microsoft teste un écran partagé pour les onglets sur Edge

En effet, un nouveau bouton situé près de la barre d'adresse permet donc de diviser une fenêtre Edge en deux pour y afficher deux onglets de votre choix automatiquement. Une fois les deux onglets ajoutés, un seul onglet est créé avec les pages web combinées. En d'autres termes, rien ne vous empêchera de créer plusieurs pages avec des onglets divisés sur Edge.

Mieux encore, libre à vous de dupliquer, d'épingler ou d'ajouter à des groupes et dossiers ces onglets divisés comme des onglets ordinaires. Bien entendu, il était possible jusqu'alors de comparer deux onglets côte à côte en les faisant glisser manuellement. Néanmoins, la manipulation pouvait s'avérer complexe et prendre un peu de temps. Grâce à ce bouton, l'utilisateur peut donc obtenir cette vue fractionnée en un seul clic.

Comme le rappellent nos confrères de The Verge, le navigateur Vivaldi propose une fonctionnalité similaire, à la différence près qu'il est possible d'afficher jusqu'à 4 onglets sur une seule et même fenêtre. Pour rappel, Microsoft a commencé à ne plus fournir Microsoft Edge sur Windows 7 et 8. En effet, dans la version 110 du navigateur disponible sur le canal Dev, Edge n'est plus proposé sur ces anciennes versions de Windows.