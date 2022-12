Microsoft Edge abandonne officiellement Windows 7 et 8 dans sa dernière mise à jour

Dans sa version 110, disponible via le canal Dev du programme Insider, Microsoft Edge n’est plus proposé aux utilisateurs sous Windows 7, 8 et 8.1. C’est la première fois que le navigateur est uniquement disponible sous Windows 10 et 11, signe que la firme de Redmond continue d’abandonner progressivement le support pour ses anciens systèmes d’exploitation.

Il va falloir se faire à l’idée : ce n’est plus qu’une question de temps avant que les versions antérieures à Windows 10 ne tombent dans l’oubli. Si Microsoft continue çà et là de déployer des mises à jour de sécurité sur ses Windows 7 et 8, la sentence plane au-dessus des anciens OS, que les développeurs abandonnent tour à tour. De fait, Microsoft va bien finir par sauter le pas, et certains signes ne trompent pas.

La dernière version de son navigateur Edge en est le parfait exemple. Déployée aujourd’hui sur le canal Dev, les membres du programme Insider doivent impérativement disposer d’un PC sous Windows 10 ou 11 pour pouvoir télécharger la mise à jour. Il n’est donc pas impossible que Edge 110 abandonne définitivement le support pour les versions de Windows antérieures à 2015, ce qui marquera une étape clé avant leur mise au placard.

Microsoft ne sera bientôt plus disponible sur Windows 7 et 8

En plus des traditionnels correctifs de sécurité, Edge 110 apporte de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, comme le détaille la note de mise à jour :

Ajout de la possibilité de forcer le mode sombre sur le contenu de la barre latérale qui ne le prend pas en charge lorsque le mode sombre est activé.

Ajout de la possibilité de créer un lien de partage d’espaces de travail dans le navigateur.

La rubrique « Fermé récemment » indique désormais qui a fermé les onglets de l’espace de travail, avec un horodatage.

Les collections affichent désormais du nouveau contenu inspiré de vos collections et du Web.

Edge ne sera bien sûr pas le seul navigateur à tourner la page sur Windows 7 et 8. Google Chrome a également lancé le compte à rebours, qui devrait prendre fin au cours de l’année 2023. Notez que vous pourrez toujours utiliser les navigateurs après la date butoir, mais que vous ne recevrez plus les mises à jour de sécurité, rendant de fait ces derniers obsolètes sur votre PC.