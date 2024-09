Ecran, fauteuil, support PC : la Fnac propose des équipements pour télétravail à prix réduits pour la rentrée !

À l'occasion de la rentrée, la Fnac propose des réductions exceptionnelles sur des équipements essentiels pour optimiser votre espace de télétravail. Découvrez comment ces offres peuvent transformer votre quotidien et améliorer votre confort de travail à domicile.

À l'occasion de la rentrée scolaire, la Fnac met en avant des promotions exceptionnelles pour améliorer votre espace de télétravail. C’est l’opportunité rêvée de vous équiper avec des produits de qualité tout en réalisant des économies. Que vous cherchiez un écran haute résolution, un fauteuil ergonomique ou un support pour ordinateur portable, ces offres sont conçues pour répondre à vos besoins de confort et de productivité.

Pour ces prochains jours, voici les meilleures offres à ne pas manquer :

Des écrans pour une meilleure productivité

Découvrir l'écran PC à -17%

La qualité de l'écran est cruciale pour le télétravail, surtout si vous passez de nombreuses heures devant votre ordinateur. L’écran Iiyama G-Master Red Eagle de 27 pouces offre une résolution WQHD, garantissant une image nette et détaillée. Cela réduit la fatigue oculaire et permet une meilleure concentration sur vos tâches. Ce modèle est idéal pour une utilisation quotidienne, grâce à sa taille confortable qui facilite la gestion des applications et des documents.

Découvrir l'écran PC 34″ à -21%

Pour ceux qui recherchent une immersion encore plus grande, l’écran Samsung Odyssey G5 – G55T, avec son grand écran incurvé de 34 pouces, offre une expérience visuelle exceptionnelle. Sa résolution UWQHD permet d’afficher plus d’informations à l’écran, ce qui est parfait pour le multitâche. La courbure de l’écran aide également à réduire les distorsions visuelles et les reflets, offrant ainsi un confort de vision supérieur sur de longues périodes.

Confort et posture avec les fauteuils

Découvrir le fauteuil à -25%

Le confort pendant de longues heures de travail dépend largement de la qualité de votre fauteuil. La chaise ergonomique Urban Factory est conçue pour offrir un soutien adéquat à votre dos avec un soutien lombaire réglable, ce qui aide à maintenir une posture correcte. La possibilité d'ajuster le siège et les accoudoirs permet également de s’adapter à différentes morphologies et préférences personnelles.

Découvrir le fauteuil à -76%

Le fauteuil NASPALURO, quant à lui, est équipé d’accoudoirs réglables en 2D, d’un appui-tête et d’un dossier ajustable, offrant un soutien complet pour votre corps. Ce type de fauteuil est essentiel pour prévenir les douleurs musculaires et les problèmes de posture, surtout lorsque vous travaillez pendant de longues heures.

L’importance d’un support pour PC portable

Découvrir le support PC à -29%

Un support pour PC portable est un accessoire souvent sous-estimé mais crucial pour un travail ergonomique. Le support Port Designs permet de surélever votre ordinateur portable à hauteur des yeux, réduisant ainsi les tensions dans le cou et les épaules. Il favorise également une meilleure circulation de l'air autour de l'appareil, ce qui peut contribuer à une meilleure performance et une durée de vie prolongée pour votre ordinateur.

Que vous choisissiez un écran performant, un fauteuil ergonomique ou un support pratique pour votre PC portable, ces produits sont conçus pour rendre votre quotidien plus confortable et productif. Ne manquez pas ces offres pour débuter la rentrée dans les meilleures conditions possibles.