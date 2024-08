Des écouteurs sans fil de la marque Jabra sont en vente flash sur le site Amazon. Lors d'une durée limitée, les Jabra Elite 10 passent sous les 149 euros. Tous les détails de l'offre sont à consulter dans la suite de l'article.

La rentrée 2024 approche à grands pas et Amazon a décidé de baisser le prix d'une paire d'écouteurs Jabra. À l'occasion d'une vente flash à durée limitée, les Jabra Elite 10 proposés dans un coloris noir Titanium sont à 148,70 euros au lieu de 249,99 euros. Cela représente une remise immédiate de plus de 100 euros de la part du site e-commerce. Pour information, d'autres coloris sont suggérés mais à des tarifs plus élevés.

Considérés comme des écouteurs de type True Wireless, les Jabra Elite 10 disposent de la technologie Jabra ComfortFit pour une limitation de la pression intra-auriculaire, du Bluetooth 5.3, de la fonction audio spatial pour un immersion totale avec Dolby Audio, de la technologie Jabra Advanced ANC personnalisable et de la technologie HearThrough avec réduction du souffle du vent. On peut aussi trouver six microphones pour une clarté d'appel exceptionnelle même en déplacement, une connexion simultanée à deux appareils, la norme d'étanchéité IP57 pour une résistance à l'eau et à la poussière, et une autonomie avoisinant les 27 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni. Enfin, les Elite 10 de Jabra sont fournis avec différentes paires d'embouts EarGels en silicone ainsi qu'un câble USB-C vers USB-A.