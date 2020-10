Des écologistes dégonflent les pneus des SUV : “votre voiture pollue trop”

Un groupement écologiste baptisé “La Ronce” encourage ses partisans à dégonfler les pneus des SUV. Le collectif accuse les SUV, ces voitures utilisées par “de riches citadins qui n'en ont aucun besoin”, d'accélérer le réchauffement climatique et de nuire à l'environnent. Le groupe conseille aux conducteurs d'un véhicule utilitaire sport de prendre les transports en commun pour se déplacer.

Dans une vidéo publiée sur YouTube ce 7 octobre, la Ronce, un collectif d'écologistes radicaux, détaille plusieurs actions du quotidien “simples et peu risqués” pour “nuire aux intérêts des multinationales jugées responsables de la dégradation de l’environnement”.

Parmi les actions mises en avant dans la séquence, on trouve l'ouverture des bouteilles de Coca-Cola dans les grandes surfaces, le recouvrement de QR Code des trottinettes électriques (malgré leur moteur électrique, elles sont encore trop polluantes pour le collectif) ou encore le sabotage des machines de paiement des stations service Total en y insérant des cure-dents. “Dès aujourd'hui, tu peux devenir une Épine dans le pied des multinationales qui détruisent le Vivant” explique le collectif, mis sur pied récemment.

“Visez exclusivement les SUV de luxe en ville” ordonne la Ronce

Surtout, la vidéo demande aux militants de dégonfler les pneus des SUV de luxe aperçus en ville. Concrètement, la Ronce conseille d'abord de retirer le bouchon de valve du pneu avant d'y glisser un gravier et de revisser. En l'espace d'une heure, le pneu sera entièrement dégonflé, précise le collectif. Evidemment, il est très dangereux de rouler avec un pneu dégonflé. Afin d'éviter les accidents, les militants sont invités à prévenir les propriétaires du SUV en laissant un petit mot sur le pare-brise : “Nous avons désarmé votre SUV. Ce n’est pas contre vous, c’est votre véhicule qui pollue trop. Prenez les transports en commun”.

“Nous ne porterons jamais atteinte à l’intégrité physique des personnes, mais les biens matériels, eux, n’ont pas de sentiments” rassure le groupement radical. Espérons simplement que le mot laissé par les saboteurs ne s'envole pas avant le retour du conducteur au volant de son SUV. La Ronce promet de mettre en place des actions similaires à plus grande échelle dès le 14 octobre. Pour recruter les militants, le collectif fait du prosélytisme sur les réseaux sociaux, et notamment auprès des plus jeunes via TikTok.

Les SUV sont dans le collimateur des écologistes

Dans un rapport publié récemment, la WWF estime que les SUV sont “une catastrophe écologique”. D'après l'association, les SUV sont la deuxième cause du réchauffement climatique, juste derrière le secteur des transports aériens. Une étude de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) abonde dans le même sens. En 2019, la popularité croissante des SUV aurait augmenté les émissions de CO2 en Europe. Le total moyen des émissions par véhicule s'est ainsi établi à 122,4 g CO2/km.

Pour dissuader les consommateurs d'investir dans des SUV, la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a demandé au gouvernement de créer une nouvelle taxe sur l'achat de grosses voitures y compris électriques, en fonction de leur poids. Mais, sur fond de crise économique, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, s'est fermement opposé à la création d'un nouveau malus automobile.