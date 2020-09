Malus automobile : la France refuse de taxer les voitures en fonction de leur poids

La France refuse fermement d'appliquer un nouveau malus automobile basé sur le poids des voitures. La proposition de la Convention Citoyenne, qui souhaite taxer les voitures les plus lourdes afin de protéger l'environnement, ne sera donc pas intégrée dans le Projet de Loi des Finances pour 2021.

La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a recommandé au gouvernement français de créer une nouvelle taxe sur les voitures en fonction de leur poids. Concrètement, cette nouvelle taxe serait imposée à tous les véhicules thermiques, électriques et à hydrogène lors de l'achat. Le consommateur devrait s'acquitter d'une taxe de 10 euros par kg au-delà de 1400 kg.

L'objectif : pousser les français à opter pour des voitures légères, qui consomment moins et sont plus respectueuses de l'environnement. “Une voiture a une empreinte écologique sur tout son cycle de vie, et plus cette voiture est grosse, plus cette empreinte sur l’environnement est importante” avance Mélanie Cosnier, membre de la Convention citoyenne.

Luc Chatel, président de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA), estimait récemment que ce malus automobile sur le poids représenterait 1,2 milliard d’euros de taxes supplémentaires sur le dos des français.

Bruno Le Maire oppose son véto à une nouvelle taxe

Interrogé par nos confrères des Echos, Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, s'est fermement opposé à la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat. “Dans le contexte économique actuel, je ne veux aucune augmentation d'impôt et je veux protéger les emplois industriels, les usines et le pouvoir d'achat des Français” annonce Bruno Le Maire en référence à la crise économique provoquée par le coronavirus.

En clair, le malus automobile sur le poids ne sera pas inclus dans le Projet de Loi des Finances pour 2021. Les premiers éléments de ce projet de loi seront dévoilés dans le courant de la semaine prochaine. Néanmoins, le malus sur le poids pourrait plutôt être intégré dans un projet de loi climat, dont l'examen est prévu en 2021. De plus, il n'est pas impossible que l'actuel malus sur le CO2 soit durci.

