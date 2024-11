C'est le Black Friday avant l'heure sur le site Amazon ! Pendant une durée limitée, la plateforme française du géant du commerce en ligne casse le prix du pack composé de deux enceintes Echo Dot de 5e génération.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon n'a pas attendu le coup d'envoi du Black Friday 2024 pour proposer des offres promotionnelles sur ses objets connectés, essentiellement sur les produits de la gamme Echo. Ainsi, jusqu'au mercredi 20 juillet prochain à 17 heures précises, le pack de deux enceintes connectées Echo Dot 5 est vendu au tarif de 49,98 euros au lieu de 99,96 euros.

Pour bénéficier de la remise de 50 %, il est nécessaire d'ajouter deux exemplaires du produit au panier et de saisir le coupon ECHODOT pendant l'étape du paiement et dans la case prévue à cet effet. À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne les coloris anthracite et bleu marine de l'appareil.

Pour rappel, l'Echo Dot est un assistant qui offre une qualité sonore améliorée et qui délivre des voix plus claires et des basses plus profondes pour un son riche et puissant. Afin de l'utiliser, il suffit simplement de demander à Alexa de lancer de la musique, des podcasts et des livres audio, et de profiter d'une expérience audio dynamique dans tout votre domicile. Quand il est jumelé à des ampoules connectées, l'assistant vocal vous permet de contrôler, entre autres, votre maison connectée avec votre voix.