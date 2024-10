eBay prend des mesures contre les incendies de vélos électriques et interdit leur vente entre particuliers

Les incendies de batteries de véhicules électriques sont une préoccupation croissante dans le monde entier. eBay a décidé de prendre des mesures face à ce risque, en interdisant certaines ventes de vélos électriques sur sa plateforme.

Les batteries de véhicules électriques sont au cœur des préoccupations ces dernières années, en raison de nombreux incidents liés à des incendies. De grandes marques comme Renault, Audi ou Porsche ont lancé d'importantes campagnes de rappel pour éviter ces risques. Un cas impliquant une Renault Zoe qui a pris feu et détruit la maison de sa propriétaire avait marqué les esprits. Ces problèmes ne concernent pas seulement les voitures, mais aussi les autres véhicules électriques comme les trottinettes et les vélos, dont les batteries lithium-ion peuvent également surchauffer et s’enflammer.

En particulier, les vélos électriques ont suscité de vives inquiétudes dans certaines villes. À New York, un article polémique avait affirmé que les incendies de batteries de ces derniers électriques étaient une des principales causes de mortalité en ville, bien que cette affirmation ait été largement réfutée. Cependant, la réalité est que ces incendies restent un problème sérieux. La ville abrite des milliers de livreurs qui utilisent ce moyen de transport, souvent équipés de modèles bon marché dont les batteries sont de mauvaise qualité. Cette situation accroît les risques d'incidents, obligeant les autorités à envisager des réglementations plus strictes. C’est dans ce contexte que s’inscrit la récente décision d’eBay.

eBay interdit les ventes privées de vélos électriques face aux risques d’incendie

eBay a annoncé qu’à partir de la fin du mois d’octobre, les particuliers ne pourront plus vendre de vélos électriques sur sa plateforme. Cette mesure s'applique pour l’instant uniquement au Royaume-Uni, et vise à réduire les risques d'incendie liés aux batteries défectueuses. Selon cette dernière, seuls certains vendeurs professionnels éligibles pourront continuer à en proposer, mais les critères de sélection restent flous. Cette décision est surprenante, d’autant plus qu’aucune législation n’impose cette restriction dans ce pays. Cependant, face aux 155 incendies de vélos électriques recensés l'année dernière, la plateforme préfère agir de manière préventive.

Les incendies de batteries sont souvent associés à des vélos de mauvaise qualité, fabriqués à bas coût et ne respectant pas les normes de sécurité. Beaucoup d'experts appellent à une régulation plus stricte des batteries lithium-ion, avec des certifications de sécurité internationales pour prévenir ces risques. Pour l’instant, eBay n’a pas précisé si cette interdiction serait étendue à d'autres marchés, comme les États-Unis ou l'Europe.

Source : BBC