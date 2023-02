YouTube va vous faire payer pour regarder des vidéos en meilleure qualité

Les utilisateurs de YouTube ont longtemps pris pour acquise la possibilité de regarder leurs vidéos en qualité maximale sans avoir à payer un supplément. Mais cela va bientôt changer. En effet, des membres de Reddit ont repéré une nouvelle option dans les paramètres de la plateforme, qui semble indiquer que les abonnés Premium bénéficieront des meilleurs réglages.

YouTube Premium offre de nombreux avantages et ce ne sont pas ses quelques dizaines de millions d’abonnés qui vous diront le contraire. Suppression de la publicité, lecture des vidéos en arrière-plan, téléchargement ou encore accès à YouTube Music, ce ne sont pas les arguments qui manquent pour la formule payante de la plateforme. Pour autant, les internautes sont encore nombreux à refuser de passer à la caisse pour regarder les vidéos de leurs créateurs préférés.

Aussi, Google cherche par tous les moyens à convaincre ses réfractaires. Or, Susan Wojcicki, PDG de longue date de la firme, a récemment démissionné, ouvrant la voie à un nouveau dirigeant et, possiblement, d’autres méthodes de persuasion. Il semblerait aujourd’hui que les nouvelles idées fusent déjà au sein de l’entreprise. On vous conseille de profiter autant que vous pouvez de vos vidéos en 4K, celles-ci ne seront peut-être plus gratuites très longtemps.

YouTube ne veut plus que vous regardiez ses vidéos en bonne qualité gratuitement

Certes, nous n’en sommes pas encore là. Mais la découverte u/KZedUK sur Reddit n’annonce rien de bon. En effet, ce dernier a publié sur le forum une capture d’écran montrant les réglages de qualité d’une vidéo. Comme l’accoutumée, ces derniers proposent différentes options, allant de 144 p à 1080 p. Mais, juste au-dessus, une autre option est venue se nicher, proposant la vidéo en 1080p avec « bitrate amélioré ». Son nom ? 1080 Premium.

Cette nouveauté ne laisse que peu de place. YouTube teste visiblement la possibilité de proposer ses vidéos en meilleure qualité, avec un niveau de compression plus avantageux, uniquement pour les abonnés à sa formule Premium. Pour ne rien arranger, rappelons qu’en octobre dernier YouTube a également testé un réglage en 2060p60 révervé aux utilisateurs payants. À ce stade, ce n’est plus qu’une question de temps avant que la plateforme demande officiellement aux utilisateurs de passer à la caisse.

